ВААК ОРГАНИЗУЕТ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА АБХАЗИИ

Как сообщает госинформагентство «Апсныпресс», в честь празднования Дня Государственного флага Республики Абхазия Всемирный абхазо-абазинский конгресс организует для жителей и гостей абхазской столицы праздничные мероприятия. Они будут проводиться 23 июля с 19:00 на Набережной Махаджиров.

Гости праздника смогут узнать об истории создания современного Государственного флага и его авторе, будут представлены исторические знамена (рядом с каждым знаменем будет расположена историческая справка). Все желающие смогут присоединиться к факельному и конному шествию на площади им. С. Багапша.

Для участников праздника будет выступать Государственный оркестр народных инструментов им. О. Г. Хунцария.

Волонтеры клуба SportApsny пронесут по набережной от площади перед Драмтеатром до площади им. С. Багапша полотнище флага РА. Желающие смогут стать участниками общего кругового танца «Аибаркыра». Весь вечер для собравшихся будет играть народная музыка, под которую можно будет танцевать, петь и просто гулять.

\Для гостей праздника будет работать специальная фотозона.

Партнерами ВААК в организации праздничного мероприятия выступают Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум, торговый дом «Абан», «Мода-текс», клуб SportApsny, «Аквафон-GSM»