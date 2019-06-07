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Абхазия Информ

ОНД ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУРЫ АЛХАСА КВИЦИНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ И ВОЙДЕТ В ЕГО ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ».

Новости Пятница, 19 июля 2019 12:26
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ОНД ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУРЫ АЛХАСА КВИЦИНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ И ВОЙДЕТ В ЕГО ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ».

 

Сухум. 19 июля 2019. Абхазия-Информ. В эти минуты в конференц-зале гостиницы «Атриум- Виктория» проходит пресс-конференция представителей оппозиционных политических сил. Она посвящена ситуации в республике.

На вопросы журналистов отвечают председатель политсовета партии «Амцахара» Алхас Квициния, руководитель штаба Общенационального движения по защите государтсвенности Абхазии Теймураз Хишба, председатель партии «Единая Абъхазия» Сеоргей шамба, депутаты парламента Дмитрий Дбар и Астамур Аршба, руководитель Экспертного фонда «Ахьыпшымра» Вячеслав Чирикба и руководитель общественной организации «Апсадгьыл» Беслан Эшба.

«Общенациональное движение по защите государственности Абхазии поддерживает выдвижение кандидатуры Алхаса Квициния на предстоящих президентских выборах и войдет в его предвыборный штаб». – заявил руководитель штаба ОНД Теймураз Хишба на пресс-конференции.

26 июня инициативная группа граждан, которую возглавлял руководитель штаба ОНД Теймураз Хишба, выдвинула кандидатом в президенты лидера оппозиционных политических сил РА, депутата парламента Аслана Бжания. Однако, ввиду того, что Бжания после отравления проходит курс лечения и реабилитации в Германии и не сможет участвовать в выборах, ОНД поддержало кандидатуру Алхаса Квициния.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 19 июля 2019 12:43

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