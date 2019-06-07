ОНД ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУРЫ АЛХАСА КВИЦИНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ И ВОЙДЕТ В ЕГО ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ».
Сухум. 19 июля 2019. Абхазия-Информ. В эти минуты в конференц-зале гостиницы «Атриум- Виктория» проходит пресс-конференция представителей оппозиционных политических сил. Она посвящена ситуации в республике.
На вопросы журналистов отвечают председатель политсовета партии «Амцахара» Алхас Квициния, руководитель штаба Общенационального движения по защите государтсвенности Абхазии Теймураз Хишба, председатель партии «Единая Абъхазия» Сеоргей шамба, депутаты парламента Дмитрий Дбар и Астамур Аршба, руководитель Экспертного фонда «Ахьыпшымра» Вячеслав Чирикба и руководитель общественной организации «Апсадгьыл» Беслан Эшба.
«Общенациональное движение по защите государственности Абхазии поддерживает выдвижение кандидатуры Алхаса Квициния на предстоящих президентских выборах и войдет в его предвыборный штаб». – заявил руководитель штаба ОНД Теймураз Хишба на пресс-конференции.
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