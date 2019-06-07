ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ РАУЛЬ ХАДЖИМБА РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ВТОРОЙ СРОК

"Нужно продолжить то, что начато, по крайней мере, мною", - ответил президент на вопрос корреспондента РИА Новости во время рабочей поездки в Гудаутский район.

Кроме того, президент рассказал, как оценивает обстановку в стране в преддверии выборов, возможны ли новые волнения, протесты.

"Если захотеть, можно волнения на голом месте создать. Да, есть сложности и трудности, никто не отрицает. (Никто не говорит - ред.), что у нас все хорошо и гладко. Есть проблемы и проблемы нужно решать... Как раз наша задача - свести к минимуму все эти вопросы (проблемы - ред.)", - сказал Хаджимба.