В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ УСТАНОВЯТ 180 ФОТОЛОВУШЕК К ВЫПУСКУ ПЯТИ ЛЕОПАРДОВ В 2020 ГОДУ

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, к 1950-м годам его численность резко сократилась. С 2007 года в России действует Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. В 2020 году Сочинский Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда на Кавказе готовит к выпуску в Кавказский заповедник и национальный парк "Алания" пять детенышей этого вида.

Сухум. 19 июля. Абхазия-ИНформ . Специалисты Кавказского заповедника установят порядка 180 фотоловушек на его территории к выпуску пяти детенышей переднеазиатского леопарда в 2020 году, в остальном заповедная территория готова к приему животных. Об этом рассказал ТАСС директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

"Вопрос - где ставить фотоловушки, территория заповедника огромна, а леопард за одни сутки может пройти десятки километров. Пока планируем поставить 180 фотоловушек. Для более точного мониторинга популяций животных желательно приобрести два квадрокоптера, некоторое компьютерное оборудование. Возможно потребуется привлечение дополнительного числа работников для ведения регулярных полевых наблюдений", - заявил Шевелев.

Он уточнил, что в целом заповедник готов к приему животных. "Для приема пяти особей леопарда Кавказский заповедник в 2020 году готов, никакого нового строительства у нас не предполагается. Территория заповедника хорошо охраняется, она остается абсолютно девственной, дикой, у нас хорошая кормовая база, то есть достаточная численность копытных животных для проживания на территории заповедника пяти леопардов. Кавказский заповедник - идеальное местообитания для этих животных", - подчеркнул Шевелев.

В настоящее время в дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун и Артек на территории Кавказского заповедника и самка Волна - в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии. Один из выпущенных в июле 2016 года в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли погиб в Абхазии в начале февраля. Второй самец Эльбрус пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, это произошло также в начале февраля.

Переднеазиатский леопард включен в Красную книгу России как исчезающий вид. Программа по восстановлению популяции животного - один из инструментов исполнения федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", являющегося частью национального проекта "Экология".

О Кавказском заповеднике

Кавказский государственный природный биосферный заповедник является самым большим горнолесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая площадь Кавказского заповедника - более 280 тыс. га. Заповедник был создан в 1924 году и расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкессии, примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных. В год по туристическим маршрутам Кавказского заповедника проходит более 300 тыс. посетителей.

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