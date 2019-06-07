В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ УСТАНОВЯТ 180 ФОТОЛОВУШЕК К ВЫПУСКУ ПЯТИ ЛЕОПАРДОВ В 2020 ГОДУ
Сухум. 19 июля. Абхазия-ИНформ. Специалисты Кавказского заповедника установят порядка 180 фотоловушек на его территории к выпуску пяти детенышей переднеазиатского леопарда в 2020 году, в остальном заповедная территория готова к приему животных. Об этом рассказал ТАСС директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.
До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, к 1950-м годам его численность резко сократилась. С 2007 года в России действует Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. В 2020 году Сочинский Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда на Кавказе готовит к выпуску в Кавказский заповедник и национальный парк "Алания" пять детенышей этого вида.
Он уточнил, что в целом заповедник готов к приему животных. "Для приема пяти особей леопарда Кавказский заповедник в 2020 году готов, никакого нового строительства у нас не предполагается. Территория заповедника хорошо охраняется, она остается абсолютно девственной, дикой, у нас хорошая кормовая база, то есть достаточная численность копытных животных для проживания на территории заповедника пяти леопардов. Кавказский заповедник - идеальное местообитания для этих животных", - подчеркнул Шевелев.
В настоящее время в дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун и Артек на территории Кавказского заповедника и самка Волна - в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии. Один из выпущенных в июле 2016 года в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли погиб в Абхазии в начале февраля. Второй самец Эльбрус пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, это произошло также в начале февраля.
Переднеазиатский леопард включен в Красную книгу России как исчезающий вид. Программа по восстановлению популяции животного - один из инструментов исполнения федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", являющегося частью национального проекта "Экология".
О Кавказском заповеднике
Кавказский государственный природный биосферный заповедник является самым большим горнолесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая площадь Кавказского заповедника - более 280 тыс. га. Заповедник был создан в 1924 году и расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкессии, примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных. В год по туристическим маршрутам Кавказского заповедника проходит более 300 тыс. посетителей.
https://tass.ru/obschestvo/6680497
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