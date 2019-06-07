СЕРГЕЙ ШАМБА: БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНЕ И СОКРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ ЖДАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АБХАЗИЮ НЕ ПРИХОДИТСЯ
Сухум. 19 июля 2019. Абхазия-Информ. Без обеспечения внутренней безопасности в стране и сокращения преступности ждать серьезных инвестиций в Абхазию не приходится, считает председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба.
«Для развития страны необходим большой приток инвестиций. Ни одна страна в мире сегодня не может без этого развиваться. Это очевидно, тем более, в такой ситуации, как наша. Ожидать, что только российская помощь может дать нам толчок к развитию, нереально, потому что эта помощь нам дается для того, чтобы мы держались хоть как-то на плаву.
О важности обеспечения правопорядка в стране также говорили лидер партии «Амцахара» Алхас Квициния и депутат парламента Дмитрий ДБар.
«Если мы не обеспечим в стране правопорядок, то остальные проблемы мы решить не сможем. Нам нужен порядок во всех структурах и во всех отраслях». – сказал Квициния.
По мнению депутата Дмитрия Дбара, «в первую очередь в стране нужно наводить порядок».
«Сегодня у нас происходят наглые преступления. Наши граждане не чувствуют себя защищенными: они не могут спокойно выйти на улицу, спокойно поехать за товаром в Российскую Федерацию, они боятся перевозить деньги… Пока в стране будет происходить этот беспредел, мы ничего не добьемся.
Неблагополучная криминогенная ситуация бьет и по туризму, и по экономике, и по российско-абхазским отношениям. У нас несколько раз похищали российских бизнесменов… Серьезную проблему представляет и растущая коррупция. Любой человек, если он украл из бюджета страны и уехал за пределы Абхазии, должен быть найден и наказан по всей строгости закона. Пора реально показать людям, что стране на первом место должен стоять закон. Иначе мы государство не построим».
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