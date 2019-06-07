СЕРГЕЙ ШАМБА: БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНЕ И СОКРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ ЖДАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АБХАЗИЮ НЕ ПРИХОДИТСЯ

«Для развития страны необходим большой приток инвестиций. Ни одна страна в мире сегодня не может без этого развиваться. Это очевидно, тем более, в такой ситуации, как наша. Ожидать, что только российская помощь может дать нам толчок к развитию, нереально, потому что эта помощь нам дается для того, чтобы мы держались хоть как-то на плаву.

Мы же не смогли добиться того, чтобы к нам потекли инвестиции. Почему это происходит? Это происходит потому, что нет безопасности. Деньги не идут туда, где не спокойно. Деньги, как известно, любят тишину. Поэтому вопрос внутренней безопасности страны, обеспечения безопасности ее граждан имеет первостепенное значение. Внешнюю безопасность Абхазии на её границах по морю и по суше обеспечивает РФ, за что ей большое спасибо. Мы многие годы были озабочены тем, что может произойти новая интервенция. Теперь же, когда у нас есть возможность непосредственно заниматься проблемами внутреннего развития страны, созиданием, мы заняты междоусобными разборками, стала расти преступность. Всё это, конечно же, не может способствовать притоку инвестиции в страну. Нам обеспечена внешняя безопасность, нам же нужно обеспечить внутреннюю безопасность и открыть дорогу для инвестиций. Без этого никакие проекты по развитию страны осуществить невозможно», - сказал Сергей Шамба в пятницу 19 июля на пресс-конференции представителей оппозиционных политических сил Абхазии.

О важности обеспечения правопорядка в стране также говорили лидер партии «Амцахара» Алхас Квициния и депутат парламента Дмитрий ДБар.

«Если мы не обеспечим в стране правопорядок, то остальные проблемы мы решить не сможем. Нам нужен порядок во всех структурах и во всех отраслях». – сказал Квициния.

По мнению депутата Дмитрия Дбара, «в первую очередь в стране нужно наводить порядок».

«Сегодня у нас происходят наглые преступления. Наши граждане не чувствуют себя защищенными: они не могут спокойно выйти на улицу, спокойно поехать за товаром в Российскую Федерацию, они боятся перевозить деньги… Пока в стране будет происходить этот беспредел, мы ничего не добьемся.

Неблагополучная криминогенная ситуация бьет и по туризму, и по экономике, и по российско-абхазским отношениям. У нас несколько раз похищали российских бизнесменов… Серьезную проблему представляет и растущая коррупция. Любой человек, если он украл из бюджета страны и уехал за пределы Абхазии, должен быть найден и наказан по всей строгости закона. Пора реально показать людям, что стране на первом место должен стоять закон. Иначе мы государство не построим».