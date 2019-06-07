ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА: «БЕЗ НАРОДА НЕТ СТРАНЫ, БЕЗ ЯЗЫКА НЕТ НАРОДА. ЭТО НУЖНО ВСЕМ ПОМНИТЬ!»
Сухум. 19 июля 2019. Абхазия-Информ. Кто бы ни победил на предстоящих выборах президента, ему надо будет уделить первостепенное внимание вопросам сохранения и развития абхазского языка. «Без народа нет страны, без языка нет народа. Это нужно всем помнить!» - сказал доктор филологических наук, руководитель Экспертного фонда «Ахьыпшымра» Вячеслав Чирикба на пресс-конференции представителей оппозиционных политических сил РА.
Не умаляя значения решения проблем экономики, Чирикба на первое место ставит проблемы демографии, языка и культуры.
По мнению Чирикба, давно назрела необходимость осуществления реформа политической системы страны, системы государственного управления. «Действующая система себя изжила и ее нужно реформировать», - сказал он.
Он предлагает будущему президенту страны сформировать конституционную комиссию с привлечением лучших юристов Абхазии и не только, выработать соответствующие предложения по реформе политической системы страны, представить их на суд широкой общественности и принять на референдуме.
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