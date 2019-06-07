ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ОППОЗИЦИИ: МЫ СОБРАЛИСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕЩЁ РАЗ РАЗВЕЯТЬ СЛУХИ О РАСКОЛЕ В СТАНЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ

Алхас Квициния: Сегодняшняя ситуация всем известна. Мы все прекрасно помним, каким путем нынешнее руководство пришло к власти. В ходе предвыборной кампании 2014 года они много чего обещали населению республики, но так и не выполнили свои обещания… Более того, на протяжении пяти лет они лгали своему народу, представляя происходящее в положительном свете, рассуждая о реформах, которые народ так и не увидел.

Я считаю, что и экономическая, и политическая ситуация в республике на самом деле кризисная.

Вы видите, какие процессы происходят в последнее время: только в течение одного месяца сколько происшествий: похищения, убийства, грабежи. Это говорит о том, что власть не может контролировать ситуацию внутри страны.

Противостояние силовых структур, того же МВД и прокуратуры, бесконечные аварии на дорогах, другие происшествия… Власть со всем этим должна бороться, а она ничего не делает.

Люди стали заниматься самосудом. Я против этого, но как быть. если граждане больше не верят власти. Она бездействует и люди вынуждены сами решать свои вопросы. Это. к сожалению, очень печально.

О российско-абхазских отношениях

Алхас Квициния: Их уровень снизился. Мы (оппозиция – ред. АИ)) не раз говорили, что эти отношения нас очень беспокоят. Мы считаем, что Россия - наш главный стратегический партнер, и мы должны на нее ориентироваться. Это мое однозначное мнение. Мы должны укреплять дружбу между нашими государствами. К сожалению, мы видим, что отношения в разных отраслях идут на спад. Мы видим, как формируется бюджет, как происходят сбои с реализацией Инвестпрограммы.

Дружба между нашими государствами, на мой взгляд, ослабевает. Вы помните, как в 2014 году при подписании договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией нынешний президент говорил, что этот договор позволит нам выти на новый уровень взаимоотношений, но этого мы не ощутили.

О возможности продажи жилья иностранным гражданам

Алхас Квициния: Это один из самых болезненных вопросов для наших граждан. Я подхожу к нему таким образом: мы не должны боятся таких вопросов, мы должны открыто обсуждать их в обществе. Но до решения этих вопросов нужно подготовить базу – создать земельный кадастр, провести полную инвентаризацию жилого фонда, чтобы иметь полную и объективную информацию о том, что у нас есть. Но в любом случае, вопросы эти нужно решать исключительно в интересах наших граждан и нашего государства.

О возможном влиянии внешнего фактора, а именно российского, на предстоящую избирательную кампанию

Алхас Квициния: Мы готовы развеять эти слухи. Да, мы были в Москве, провели ряд встреч с нашими российскими друзьями и коллегами. Речь в основном шла о том, чтобы в стране была стабильная ситуация, чтобы избирательная кампания прошла в спокойной обстановке, без нагнетая напряженности. Мы заявили о своей приверженности именно такой политике.

О финансовом положении и бюджете Абхазии

Алхас Квициния: Финансовое состояние республики вызывает серьезную опасность. Уже который год не выполняется бюджет, и по каким причинам вы знаете. Сам президент заявил, что больше 500 млн рублей разворовывается чиновниками.

Нацбанк, вместо того, чтобы самому выдавать кредиты, берет у государства 500 млн рублей.

Нынешние власти заявляли о нахождении скрытых резервов, в том числе и тех, что расхищаются. И что, нашли?

Потенциал в республике, на самом деле, есть. Люди своевременно не платят налоги, более того, отказываются их платить, потому что у них нет доходов. Люди в долг берут хлеб, так как вовремя не получают свои пенсии и зарплаты, в банкоматах хронически не хватает наличности. Нам говорят, что вовремя не поступает финансовая помощь из России. Неправда, все поступает вовремя, но из-за безалаберности и халатности наших властей страдают люди.

Беслан Эшба: Для того, чтобы изменить ситуацию, провести реформы, не нужно больших средств - нужно правильно составлять документы и иметь ответственных исполнителей. Все начинается с безопасности, и здесь не нужны баснословные суммы. Оптимизация кадровой политики даст свой результат. Уровень доверия к стране зависит от того, насколько она стабильна. Ну и, конечно же. Необходимо наличие правильных законов, которые будут способствовать притоку в страну инвестиций.

Что касается российской помощи, то она поступает вовремя. Дело в том, как мы за неё отчитываемся, как расходуем средства - по целевому назначению или нет, эффективно или не очень. У нас есть свое представление о том, как надо навести порядок в этой схеме, и это повлечет за собой рост финансовой помощи, в том числе и на организацию производств. Но об этом можно будет говорить уже после выборов.

Чтобы увеличить поступления в бюджет, нужна рациональная налоговая политика, доверие между государством и бизнесом. Нужно открыто отчитываться перед народом о том, как расходуются государственные средства.

У нас же колоссальный торговый оборот находится в тени, потому что граждане не могут нести тяжелое налоговое бремя и привыкли уходить от налогообложения.

Сергей Шамба: Для развития страны необходим большой приток инвестиций. Ни одна страна в мире сегодня не может без этого развиваться. Это очевидно, тем более, в такой ситуации, как наша. Ожидать, что только российская помощь может дать нам толчок к развитию, нереально, потому что эта помощь нам дается для того, чтобы мы держались хоть как-то на плаву.

Мы же не смогли добиться того, чтобы к нам потекли инвестиции. Почему это происходит? Это происходит потому, что нет безопасности. Деньги не идут туда, где не спокойно. Деньги, как известно, любят тишину. Поэтому вопрос внутренней безопасности страны, обеспечения безопасности ее граждан имеет первостепенное значение. Внешнюю безопасность Абхазии на её границах по морю и по суше обеспечивает РФ, за что ей большое спасибо. Мы многие годы были озабочены тем, что может произойти новая интервенция. Теперь же, когда у нас есть возможность непосредственно заниматься проблемами внутреннего развития страны, созиданием, мы заняты междоусобными разборками, стала расти преступность. Всё это, конечно же, не может способствовать притоку инвестиции в страну. Нам обеспечена внешняя безопасность, нам же нужно обеспечить внутреннюю безопасность и открыть дорогу для инвестиций. Без этого никакие проекты по развитию страны осуществить невозможно.

О шансах оппозиции на победу на предстоящих президентских выборах

Сергей Шамба: Наша сегодняшняя встреча никак не связана с предвыборной кампанией, потому что она официально еще не наступила. Мы собрались для того, чтобы ещё раз развеять слухи о расколе в стане политической оппозиции. Эти слухи не соответствуют действительности. У нас была одна общая команда, был единый кандидат Аслан Бжания. Он, по известным причинам, выбыл из президентской гонки и политической борьбы. И мы выдвинули другого кандидата, и у нас нет разногласий по этому поводу.

Алхас Квициния: Наша сегодняшняя встреча – это не предвыборная агитация. Перед вами нет кандидатов в президенты, так как пока ни у кого нет на руках соответствующих мандатов. Мы просто пришли с вами побеседовать на разные темы, представить наше видение решения тех или иных проблем, и, что самое главное, доказать, что мы не расколоты.

Следует ли президенту, которого изберут на предстоящих выборах, начать с «чистого листа»

Алхас Квициния: Оппозиция, в случае своей победы на выборах, не намерена мстить. Как уже говорилось на съезде партии «Амцахара», мы хотим прийти к власти, чтобы не мстить, а исправить ситуацию в стране. Но это не значит, что не следует реагировать на те или иные события, происходившие в стране. Есть соответствующие органа – прокуратура и Конституционный суд, которые обязаны дать оценку событиям мая 2014 года. Что касается проверки расходования бюджетных средств, то это - само собой разумеющееся дело. Каждый чиновник должен отвечать за то, что он делал: заслуживает похвалы – он ее получит, если заслужил наказания – получит его.

Дмитрий Дбар: Кто бы ни пришел к власти, проворовавшиеся чиновники должны быть наказаны по всей строгости закона. Пора это народу показать. В России арестовывают губернаторов, мэров, высокопоставленных чиновников, выводят в наручниках из кабинетов за совершение тех или иных преступлений. Мы видим реальную борьбу с коррупцией. Пора и нам переходить от слов к делу, и самым жестким, но законным образом, бороться с коррупцией и криминалитетом. Я убежден, что это вполне реально в наших условиях.

О программах кандидатов в президенты

Алхас Квициния: Нами взята за основу базовая программа, представленная в свое время депутатом парламента Асланом Бжания. Это коллективный труд оппозиции, и мы все отчетливо понимаем, что её необходимо воплощать в жизнь. Я не знаком с программами других кандидатов. Предвыборная агитация еще не началась. Я слышу лишь отдельные идеи, поэтому пока нечему давать оценки. После регистрации кандидатов, они, наверное, озвучат свои программы, а народу выбирать, чья программа лучше, какую нужно поддержать, как реальную и эффективную.

Можно расписать разные программы – хорошие, очень хорошие, мега-программы, но поддерживать нужно реальные программы.

Мы все помним выборы 2014 года, когда нынешний президент заявлял: дайте нам 100 дней и мы представим программу. Ну и что они представили? Где она работает?

Мы приверженцы программы «Меньше говорить, больше делать!»

Теймураз Хишба: Насколько мне известно, других программ просто нет. Все просто декларируют: «Мир! Труд! Май!» Никем больше не представлено важных аспектов реформирования правоохранительной и судебной системы, системы исполнительной власти.

Беслан Эшба: У нас есть свое представление о реформировании органов исполнительной власти, перераспределении полномочий между законодательной и исполнительной властями. Мы в своих позициях уверены, но, в любом случае, нужно широкое обсуждение этих вопросов с депутатским корпусом, представителями общественности, научными кругами.

… Нужно четко понимать, чтобы провести реформы, требуется поддержка депутатов и народа. В то же время, реформы не должны быть использованы как рычаг давления; нельзя, чтобы одна ветвь власти превалировала над другой. Нужен баланс.

Что касается реформ в области экономики, то у нас готова новая налоговая концепция, которая может стать частью предвыборной программы.

Как известно, большой товарооборот у нас находится в тени, и это приводит к сокращению бюджетных поступлений. Поэтому необходима внятная налоговая политика, чтобы людям было понятно, сколько и почему они платят, куда идут эти средства, что, заплатив налоги, не надо никому «уделять внимание» или «договариваться» о ведении своего бизнеса.

Нужны ли избирательные участки за пределами республики

Сергей Шамба: Гражданин Абхазии не может быть лишен права голосования. Он сам должен принять решение по этому поводу. На днях Союз абхазских добровольцев сделал заявление, что не будет участвовать в выборах, потому что считает всех кандидатов достойными. («Все кандидаты являются достойными представителями своего народа. Исходя из этого, наша организация остается нейтральной и не принимает участия в предвыборной и выборной деятельности на стороне какого-либо кандидата в президенты Республики Абхазия», - отмечается в заявлении Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии. – Ред. АИ)

Диаспора в Турции, Москве или Сирии - имеет право голосовать. Другое дело, где голосовать. Избирательные участки могут быть открыты только в тех странах, с которыми у нас подписаны договора о взаимном признании. Это может быть в России, Сирии, может быть в Венесуэле, но там нет наших граждан.

В Турции избирательный участок организуется с большим трудом. Лишать наших соотечественников права голосования мы не можем, но те, кто на самом деле беспокоится о судьбе страны, о судьбе своего народа, могут приехать в Абхазию хотя бы раз в пять лет и проголосовать.

О работе правоохранительных органов

Дмитрий Дбар: Реформа в этой области давно назрела и считается одной из самых главных.

Эффективность работы нашей правоохранительной системы резко снижается. Самое главное – это подбор кадров, в том числе на руководящие должности, причём не по принципу «свой – чужой», а с учетом профессиональных качеств и порядочности.

Нельзя говорить, что человек, долго работающий в правоохранительных органах, обязательно коррумпирован. Это не так! Есть немало честных и порядочных людей, как средь молодых, так и среди опытных сотрудников, которых освободили с работы по политическим или каким-то иным соображениям.

До 2014 года страна, может и не большими шагами, но развивалась, а теперь мы скатились к первым послевоенным годам, когда похищали и убивали людей. Обратите внимание стали убивать 20-летних молодых людей. Войдите в любой ресторан и любое общественное место, и вы увидите, что 90% молодежи ходит с оружием. И это в основном - в целях самообороны, потому что наша власть не может справиться с криминогенной обстановкой в стране. С этим нужно кончать. Нам нужны силовые структуры и правоохранительные органы для обеспечения внутренней безопасности в стране, для обеспечения безопасности ее граждан.

Мнение оппозиции о ходе избирательной кампании и возможности второго тура голосования

Беслан Эшба: Работа штаба Алхаса Квициния, выдвинутого кандидатом в президенты, после его регистрации, будет настолько красивой и ювелирной, что многие позавидуют. Все будет построено на открытости и конструктивизме, реальных предложениях и реформах. Мы не намерены заниматься обливанием грязью, мы далеки от этого. Если у кого-то из других кандидатов возникнут такие мысли, то мы им будем отвечать тактично.

Количество выдвинутых кандидатов говорит только о том, что ситуация в стране кризисная и многих не покидает мысль, что у них есть потенциал и они могут возглавить страну. Я считаю, что люди должны в первую очередь объективно оценивать свои возможности, быть самокритичными.

Количество кандидатов напрямую связано с тем, что у нас нет стабильности в стране: царит коррупция, сложная экономическая и криминогенная ситуации. Поэтому те, кто вступают в президентскую гонку, считают, что смогут со всем этим бороться. Если бы имела место реально тенденция к улучшению ситуации, то кандидаты задумались бы, а смогут ли они сделать что-то заметно лучше.

Сергей Шамба: Когда люди видят, что власть слаба, они начинают примерять ее на себя. У них возникает соблазн примерить ее на себя. Почему, мол, если одни могут управлять, и нам не попробовать. Это говорит о низком авторитете власти. Если же власть сильная и эффективно управляет страной, то с ней трудно состязаться, конкурировать. В этой ситуации желающих посостязаться становится заметно меньше.

Что касается второго тура голосования, то он вполне вероятен, потому что кандидатов много. И если раньше были такие личности, которые могли победить уже в первом туре, то сегодня очевидно, что у руководства нет такого потенциала, и все претенденты имеют какие-то шансы. Хотя, по моему мнению, есть лишь несколько кандидатов, между которыми будет происходить острая борьба, для остальных все закончится в первом туре.