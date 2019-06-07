РАУЛЬ ХАДЖИМБА СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ГУДАУТСКИЙ РАЙОН

В Гудауте состоялась передача району шести автобусов, приобретенных за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА. Ранее району было передано пять таких автобусов.

О ситуации в сфере транспорта в районе проинформировал глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария:

«Автобусы района работают уже более 10 лет, их нужно было заменить. Сегодня району передано три школьных и три сельских автобуса. Мы рады этому событию, особенно нужно было заменять школьные автобусы, которые уже устарели и требовалось вкладывать много денег в их ремонт содержание. У нас в районе 20 сел, и новый транспорт будет как раз кстати. Транспорт пока не распределен, желающих много, и мы передадим их наиболее нуждающимся».

Министр образования и науки Адгур Какоба отметил, что пополнение автопарка будет способствовать решению транспортных проблем школ района:

«Конечно, нет такого количества автобусов, чтобы хватило на каждую школу страны. Но поступление нового транспорта в какой-то степени решит данную проблему и облегчит жизнь школьникам и учителям. Эти автобусы окажут большую помощь нашим школам, они пригодятся и при проведении разных мероприятий, будь то спортивные соревнования или республиканские предметные олимпиады, так как нам бывает трудно при перевозке школьников на события в других городах и районах».

Глава государства осмотрел место ремонта моста по улице 4 Марта в Гудауте, где работы ведутся за счет средств республиканского бюджета.

Местный житель Заур Харазия рассказал о том, что разрушенный старый мост препятствовал потоку реки, и вода затапливала близлежащие дома:

«Вода поднималась до одного метра и страдало свыше 100 домов. Теперь у нас есть новый мост, и проблема решена».

Заместитель директора ГП «Абхазберегозащита» Аляс Сангулия сообщил о проделанной работе:

«Здесь был построен новый мост, старый был аварийным и создавал препятствие прохождению воды, поэтому было принято решение построить новый мост. Также мы возвели подпорную стенку и расширили проход для воды».

Глава государства ознакомился с ходом ремонтных работ в Гудаутской средней школе №3 и Лыхненской средней школе. Капитальный ремонт в школах осуществляется за счет средств российской финансовой помощи в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Школа №3 рассчитана на 600 учеников. Капитальный ремонт начался в 2017 году. Было отремонтировано основное здание, фасад, котельная, проведена пожарная сигнализация. Основные работы завершены.

Лыхненская средняя школа рассчитана на 800 детей. Работы были начаты в 2017 году. Здание было ветхим. Строители армировали бетонные части, закрепили стеновые панели, провели межэтажные работы. В настоящее время введены в эксплуатацию коммуникации, установлена система пожарной безопасности, необходимо осуществить работы по благоустройству территории. К началу учебного года объект будет сдан в эксплуатацию.

Президент подвел итоги рабочей поездки:

«Выполнены работы по дорогам и по мосту, который был достаточно важен для жителей близлежащих домов. Каждый год возникали сложности, связанные с наводнением. Сегодня эта тема снята. Что касается школ, вызывает радость, что у нас есть эти школы. Самое важное, чтобы они были наполнены. Главное, вернуть детей в свои родные школы. Надеюсь, что отремонтированная школа в Лыхны позволит родителям вернуть детей в село. Это школа достойная любого города».

http://presidentofabkhazia.org/about/info/news/?ELEMENT_ID=10760