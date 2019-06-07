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Абхазия Информ

ЗАММИНИСТРА РФ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ИГОРЬ КОШИН ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №2

Новости Пятница, 19 июля 2019 19:41
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ЗАММИНИСТРА РФ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ИГОРЬ КОШИН ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №2
Сухум. 19 июля 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба и заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин посетили среднюю школу №2 в Сухуме, пострадавшую в результате пожара 2 мая 2019 года.
 
О ходе ремонтных проводимых здесь работ рассказал генеральный директор ГК «Апсныргылара» Темур Ткебучава. Он отметил, что в двух корпусах здания завершены работы по укладке кровли.
"К концу июля строители заменят кровлю и в третьем учебном корпусе школы. Завершаются работы по устройству монолитного перекрытия", – констатировал Ткебучава.
 
Он также отметил, что план восстановительных работ предусматривает замену всех дверей и полового покрытия в пострадавших корпусах. Кроме того, предусмотрен частичный отделочный ремонт стен – штукатурка и полная покраска внутренних стен. Замене подлежат  электрика, сантехника, вентиляция во всех пострадавших в результате пожара кабинетах.
 
Завершая осмотр здания, глава правительства поблагодарил строителей за работу и подчеркнул, что в двух корпусах необходимо завершить все строительные работы в течение августа.
 
Затем состоялось совещание в Кабинете Министров,  в ходе которого участники обсудили возможность российского софинансирования восстановительных работ в здании Сухумской средней школы №2 им. А. С. Пушкина.
 
Ранее, комиссией по ликвидации последствии пожара в средней школе №2 им А.С.Пушкина, созданной   Распоряжение Премьер-министра от 7 мая 2019 года, был проведён ряд совещаний по вопросам восстановительных работ.
Прочитано 33 раз Последнее изменение Суббота, 20 июля 2019 14:20

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