ЗАММИНИСТРА РФ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ИГОРЬ КОШИН ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №2
Новости Пятница, 19 июля 2019 19:41
Сухум. 19 июля 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба и заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин посетили среднюю школу №2 в Сухуме, пострадавшую в результате пожара 2 мая 2019 года.
О ходе ремонтных проводимых здесь работ рассказал генеральный директор ГК «Апсныргылара» Темур Ткебучава. Он отметил, что в двух корпусах здания завершены работы по укладке кровли.
"К концу июля строители заменят кровлю и в третьем учебном корпусе школы. Завершаются работы по устройству монолитного перекрытия", – констатировал Ткебучава.
Он также отметил, что план восстановительных работ предусматривает замену всех дверей и полового покрытия в пострадавших корпусах. Кроме того, предусмотрен частичный отделочный ремонт стен – штукатурка и полная покраска внутренних стен. Замене подлежат электрика, сантехника, вентиляция во всех пострадавших в результате пожара кабинетах.
Завершая осмотр здания, глава правительства поблагодарил строителей за работу и подчеркнул, что в двух корпусах необходимо завершить все строительные работы в течение августа.
Затем состоялось совещание в Кабинете Министров, в ходе которого участники обсудили возможность российского софинансирования восстановительных работ в здании Сухумской средней школы №2 им. А. С. Пушкина.
Ранее, комиссией по ликвидации последствии пожара в средней школе №2 им А.С.Пушкина, созданной Распоряжение Премьер-министра от 7 мая 2019 года, был проведён ряд совещаний по вопросам восстановительных работ.
Последнее от
- ИГОРЬ КОШИН ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ АБХАЗИИ
- РАУЛЬ ХАДЖИМБА ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ
- ДВОЕ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МВД РА ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК
- РАУЛЬ ХАДЖИМБА СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ГУДАУТСКИЙ РАЙОН
- ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ОППОЗИЦИИ: МЫ СОБРАЛИСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕЩЁ РАЗ РАЗВЕЯТЬ СЛУХИ О РАСКОЛЕ В СТАНЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ