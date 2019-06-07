ДВОЕ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МВД РА ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК

Как ранее сообщалось, 13 июля 2019 года прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело в отношении шести оперативных сотрудников Управления уголовного розыска Республики Абхазия по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 288 УК РА (превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей). Они подозреваются в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу, повлекшем смерть последнего.

18 июля 2019 года уголовное дело было изъято из производства прокуратуры г. Сухум и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры РА.

В рамках расследования уголовного дела, 19 июля 2019 года следователем вынесено постановление об объявлении в розыск начальника отдела Управления уголовного розыска МВД РА Аутлева Адгура Борисовича и старшего оперуполномоченного Управления уголовного розыска МВД РА Кулова Виталия Мурадиновича.

Проведение розыскных мероприятий поручено СГБ Республики Абхазия.

Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана Сухумским городским судом в отношении начальника управления уголовного розыска Бадри Джикирба, его заместителя Аслана Чедия, начальника отдела УУР МВД Минаса Одабашьяна и старшего оперуполномоченного этого же Управления Левана Топурия.

Эти должностные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 3 статьи 288 (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

По версии предварительного следствия, должностные лица МВД РА в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303, в здании МВД Республики Абхазия, требуя признания вины в соучастии в совершении особо тяжкого преступления - похищения Омара Мерцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, ранее подвергнутому административному аресту на 15 суток.

В результате применения физического насилия, Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения несовместимые с жизнью.