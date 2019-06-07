ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА ВЫСТУПАЕТ ЗА НАРАЩИВАНИЕ ПОЛНОФОРМАТНОГО ДВУСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НИКАРАГУА И АБХАЗИИ
Сухум. 22 июля 2019. Абхазия-Информ. 20 июля в г. Манагуа в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 40-летию Сандинистской революции, прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с президентом Республики Никарагуа Даниэлем Ортега, сообщается на сайте МИД РА.
Глава МИД Абхазии поблагодарил Даниэля Ортега за тёплый приём и передал приветственный адрес и поздравления с 40-летием Сандинистской революции от имени президента Абхазии Рауля Хаджимба.
Даниэль Ортега отметил важность сложившихся между Никарагуа и Абхазией отношений и выразил уверенность в дальнейшем наращивании полноформатного двустороннего взаимодействия.
Президент Никарагуа также выразил слова поддержки в адрес главы Республики Абхазия Рауля Хаджимба на предстоящих президентских выборов.
В свою очередь, Даур Кове пригласил делегацию Республики Никарагуа в Абхазию в качестве международных наблюдателей на выборы президента республики, назначенные на 25 августа 2019 года.
Стороны также обменялись мнениями по основным направлениям двустороннего сотрудничества, обсудили различные пути активизации и развития дальнейшего взаимодействия между двумя странами.
Министр передал приглашение Даниэлю Ортега посетить Республику Абхазия с официальным визитом в любое удобное для него время.
По окончании встречи стороны обменялись памятными подарками.
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