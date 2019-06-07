ПРОДАЖИ «ЕДИНОГО» БИЛЕТА ИЗ СОЧИ В АБХАЗИЮ СТАРТУЮТ 23 ИЮЛЯ

«С 23 июля 2019 года «Единая транспортная дирекция» открывает продажи единых билетов в Республику Абхазия и обратно. С 24 июля перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлер и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии — Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум», - сообщает сайт «Кубанские новости» https://kubnews.ru со ссылкой на пресс-службу «Единой транспортной дирекции».

Продажи «единого» билета из Сочи в Абхазию откроются на день раньше.

Сухум. 22 июля 2019. Абхазия-Информ . Система единого билета для проезда на автобусе из аэропорта и вокзала Сочи в курортные города Абхазии возобновит работу 24 июля.

Воспользоваться «единым» билетом можно при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлер и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию

Билет путешественники могут оформить на сайте РЖД и в авиакассах.

Летом планируется восемь рейсов в сутки. Стоимость билета — до 560 рублей. Перевозки выполняются на микроавтобусах.

30 апреля начались перевозки пассажиров в Крым и обратно по «единому» билету через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через аэропорт Анапы.

До 30 сентября 2019 года перевозки будут осуществляться в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.