ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИЯ ВОЗГЛАВЛЯЕТ БЕСЛАН ЭШБА

Кандидатура Алхаса Квициниа на высший государственный пост выдвинута политической партией «Амцахара». Решение о его выдвижении принято на XI внеочередном съезде. О поддержке кандидатуры Алхаса Квициниа заявил в специальном обращении лидер оппозиции Аслан Бжания, который проходит лечение в Германии после покушения на его жизнь путем отравления тяжелыми металлами.

21 июля в Центральной избирательной комиссии им были вручены удостоверения кандидатов в президенты и вице-президенты.

Сухум. 22 июля 3019. Абхазия-Информ. С 22 июля приступил к работе центральный штаб кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Алексеевича Квициниа и кандидата в вице-президенты Дмитрия Сергеевича Дбар.

«На предстоящих президентских выборах Алхас Квициниа является единственным кандидатом от объединенной оппозиции. Его поддерживает Общенациональное движение по защите государственности и входящие в него организации - политические партии «Амцахара» и «Единая Абхазия», общественные организации «Кьаразаа», «Абзанхара», «Апсадгьыл», Фонды «Апра» и «Ахьыпшымра». В поддержку кандидата Алхаса Квициниа выступает и «Форум молодежи Абхазии», - отмечается в Заявлении предвыборного штаба Алхаса Квициния.

За избрание Алхаса Квициния президентом Республики Абхази и Дмитрия Дбара вице-президентом выступают депутаты парламента Батал Табагуа, Астамур Аршба, Юрий Хагуш, Омар Джинджолия, Батал Айба, Лаша Ашуба и другие известные общественно-политические деятели.

Руководителем центрального штаба кандидата в президенты Алхаса Квициниа избран руководитель общественной организации «Апсадгьыл» Беслан Федорович Эшба.

«Все размышления и публикации, распространяющиеся среди нашего населения и в социальных сетях о том, что якобы Алхас Квициниа является чьим-то ставленником, являются вымышленными, и ставят своей целью ввести сторонников оппозиции в заблуждение. Алхас Квициниа с командой профессионалов идет на выборы с твердым намерением выиграть в честной политической борьбе и остановить развал абхазского государства, который в последнее время приобрел угрожающие масштабы. В ближайшее время будет представлена его предвыборная программа.

Основные принципы ведения избирательной кампании для штаба Алхаса Квициниа - честность, отказ от использования грязных технологии, уважительное отношение ко всем претендентам на высший государственный пост. К этому мы призываем и всех участников избирательного процесса. У нас одна Родина, за свободу которой отдали жизни лучшие сыны и дочери Апсны, и никто не в праве ради власти и собственных интересов ввергать нашу страну в хаос. Желаем всем успехов и терпения!» - говорится в заявлении.

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Квициниа Алхас Алексеевич родился 23 июня 1969 года в селе Кутол Очамчирского района Абхазской АССР.

В 1986 году окончил среднюю школу №10 им. Нестора Лакоба в г. Сухуме.

С 1986 года по 1988 год работал лаборантом Киндской чайной фабрики.

С 1988 года по 1990 год проходил службу в рядах Советской Армии.

С 1990 по 2005 год работал сменным технологом Киндской чайной фабрики.

В 1992 году окончил Институт субтропического хозяйства (ГИСХ) по специальности «ученый-агроном».

С 2005 года по 2014 год работал заместителем Главы Администрации г. Сухума.

С 2013 года по 2015 год - сопредседатель политической партии «Амцахара».

С октября 2015 года - председатель политической партии «Амцахара».

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., боец Сухумского батальона.

В 1995 году Указом Президента РА В.Г. Ардзинба награжден медалью «За отвагу».

Женат, отец троих детей.

Дбар Дмитрий Сергеевич родился 5 июля 1984 года в г. Кечкемет (Венгрия) в семье советского офицера Сергея Платоновича Дбара (впоследствии начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА, Героя Абхазии).

В 1989 году. после назначения С. П. Дбара военным комиссаром Сухумского военного комиссариата семья переезжает в г. Сухум.

После окончания Сухумской средней школы №4 им. Дмитрия Гулиа в 2002 году прошел службу в рядах Вооруженных сил РА.

В 2009 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

С 2005 г. по 2009 г. – работал в Государственной службе охраны РА.

С 2009 г. по 2014 г. в звании подполковника работал в Службе государственной безопасности РА.

В 2012 году являлся заместителем начальника отдела, затем начальником Первого отделения отдела борьбы с терроризмом и организованной преступностью СГБ РА.

В 2014 году назначен заместителем начальника криминальной милиции МВД РА.

С 2014 г. по 2015 г. - начальник УВД по городу Сухум.

В 2011 году прошёл курсы повышения квалификации Академии Службы Федеральной безопасности Российской Федерации; в 2014 году - курсы повышения квалификации в Академии управления Министерства внутренних дел РФ.

В 2015 году уволился по собственному желанию из органов внутренних дел РА в звании подполковника милиции.

В 2016 году инициировал создание Республиканской общественной организации «Кяразаа», которую и возглавил.

С 2017 года депутат Народного Собрания - Парламента РА.

Женат. Отец двоих детей.