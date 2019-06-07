СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ЭРИКА ЧКАДУА ДО 30 АВГУСТА

27 июня 2019 года Сухумским городским судом под председательством судьи Зарины Габеевой было удовлетворено ходатайство органа расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Эрика Чкадуа на 2 месяца, всего до 4-х месяцев.

Сухум. 23 июля 2019. Абхазия-Информ. Суд кассационной инстанции Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующей Ады Касландзия, судей Майи Квициния и Лии Адлейба отказал в удовлетворении жалобы адвоката на постановление Сухумского городского суда. Информация об этом размещена на сайте Верховного суда Абхазии.

​Предварительным следствием Эрику Чкадуа предъявлено обвинение в причастности к похищению Омара Мерцхулава, имевшего место 17 апреля 2019 года в селе Гумиста Сухумского района и его действия квалифицированы по пунктам «а», «б» и «в» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия) и по части 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) УК Республики Абхазия.

Защита, учитывая наличие постоянного места жительства Эрика Чкадуа на территории Абхазии и положительной характеристики, просил суд заменить избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Суд кассационной инстанции по итогам исследования материалов дела, доводов изложенных в жалобе адвоката и возражений прокурора судебного управления Генеральной прокуратуры, признал постановление Сухумского районного суда о продлении срока содержания под стражей Эрика Чкадуа до 30 августа 2019 года законным, а жалобу адвоката не обоснованной.

Эрик Чкадуа считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

По данному делу Сухумским городским судом 09 июля 2019 года взяты под стражу Георгий Адлейба, Темур Кутелия и Нугзар Папава.