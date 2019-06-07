СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ЭРИКА ЧКАДУА ДО 30 АВГУСТА
Сухум. 23 июля 2019. Абхазия-Информ. Суд кассационной инстанции Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующей Ады Касландзия, судей Майи Квициния и Лии Адлейба отказал в удовлетворении жалобы адвоката на постановление Сухумского городского суда. Информация об этом размещена на сайте Верховного суда Абхазии.
27 июня 2019 года Сухумским городским судом под председательством судьи Зарины Габеевой было удовлетворено ходатайство органа расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Эрика Чкадуа на 2 месяца, всего до 4-х месяцев.
Предварительным следствием Эрику Чкадуа предъявлено обвинение в причастности к похищению Омара Мерцхулава, имевшего место 17 апреля 2019 года в селе Гумиста Сухумского района и его действия квалифицированы по пунктам «а», «б» и «в» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия) и по части 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) УК Республики Абхазия.
Защита, учитывая наличие постоянного места жительства Эрика Чкадуа на территории Абхазии и положительной характеристики, просил суд заменить избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.
Суд кассационной инстанции по итогам исследования материалов дела, доводов изложенных в жалобе адвоката и возражений прокурора судебного управления Генеральной прокуратуры, признал постановление Сухумского районного суда о продлении срока содержания под стражей Эрика Чкадуа до 30 августа 2019 года законным, а жалобу адвоката не обоснованной.
Эрик Чкадуа считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.
По данному делу Сухумским городским судом 09 июля 2019 года взяты под стражу Георгий Адлейба, Темур Кутелия и Нугзар Папава.
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