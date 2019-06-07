23 ИЮЛЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГА

Современный государственный флаг Республики Абхазия был утвержден на заседании сессии Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года в Сухуме после принятия решения о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции ССР Абхазии 1925 года. Автор флага — художник Валерий Гамгия.

Флаг Республики Абхазии символизирует основные этапы развития государственности абхазского народа — одного из древнейших коренных этносов Кавказа. Пурпурный флаг с белой ладонью развевался в средние века над городом Себастополисом (он же Сан-Себастьян и античная Диоскурия, основанная древними греками в

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веках до н.э.), на месте которого расположена нынешняя столица Абхазии — город Сухум.

Раскрытая белая ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности, которая сформировалась во времена Абхазского царства (8—10 века) и насчитывает 12 столетий. Она означает открытый доброжелательный прием гостей. Государственный флаг Республики Абхазия представляет собой полотнище, по длине которого расположены семь чередующихся равных по ширине полос зеленого и белого цвета: четыре зеленые и три белые полосы. Белый цвет символизирует духовность, зеленый (аквамариновый) — молодость и жизнь.

Семь белых пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных областей исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псхуы-Аибга. Кроме того, число «семь» для абхазов, как и для многих народов, является священным и широко представлено в их религии, мифологии и традиционной культуре. В честь праздника в столице Республики, городе Сухум, проходят торжественные и массовые мероприятия с участием первых лиц государства.

3 июня 2005 года президент Абхазии Сергей Багапш подписал принятый Народным Собранием РА закон «О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Абхазия «О памятных и праздничных днях в Республике Абхазия»». С этого дня 23 июля объявлен Днем Государственного флага Республики Абхазия

Президент Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем Государственного флага.

«Эта дата занимает особое место в новейшей политической истории нашего независимого государства.

Веками достойные предводители нашего народа передавали из рук в руки абхазские знамена разных эпох, символизировавшие единство, свободолюбие, героизм и стойкость нашего народа.

Несмотря на крайне напряженную общественно-политическую ситуацию, 23 июля 1992 г. Верховный Совет Абхазии, возглавляемый выдающимся национальным лидером Владиславом Ардзинба, своим судьбоносным решением утвердил Государственный Флаг и Государственный Герб Республики Абхазия. Это стало одним из наиболее значимых шагов на тернистом пути восстановления национальной государственности.

Работа выдающегося абхазского художника, одного из лидеров национально-освободительного движения Валерия Гамгия стала ярким воплощением вековой мечты нашего народа о свободе и независимости.

Доблестные защитники Аҧсны вступали в ожесточенную схватку с грузинскими агрессорами, присягнув на верность Государственному Флагу!

Пусть развевается над свободной Абхазией священный флаг, пропитанный кровью ее отважных сынов и дочерей! Мира и процветания нашей Родине! С днем Государственного Флага, дорогие соотечественники!», - говорится в поздравлении.

Всемирный абхазо-абазинский конгресс ВААК организует для жителей и гостей абхазской столицы праздничные мероприятия. Они будут проводиться 23 июля с 19:00 на Набережной Махаджиров.

Гости праздника смогут узнать об истории создания современного Государственного флага и его авторе, будут представлены исторические знамена (рядом с каждым знаменем будет расположена историческая справка). Все желающие смогут присоединиться к факельному и конному шествию на площади им. С. Багапша.

Для участников праздника будет выступать Государственный оркестр народных инструментов им. О. Г. Хунцария.

Волонтеры клуба SportApsny пронесут по набережной от площади перед Драмтеатром до площади им. С. Багапша полотнище флага РА. Желающие смогут стать участниками общего кругового танца «Аибаркыра». Весь вечер для собравшихся будет играть народная музыка, под которую можно будет танцевать, петь и просто гулять.

Для гостей праздника будет работать специальная фотозона.

Партнерами ВААК в организации праздничного мероприятия выступают Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум, торговый дом «Абан», «Мода-текс», клуб SportApsny, «Аквафон-GSM».