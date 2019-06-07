РОСТОВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 24 июля 2019. Абхазия-Инофрм . С 15 по 19 июля в рамках международного сотрудничества на базе Ростовской таможни прошла стажировка представителей Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ

Представители ГТК Абхазии ознакомились с порядком организации работы таможни и таможенных постов при осуществлении действий, связанных с выдачей, отзывом и аннулированием разрешения на переработку товаров на таможенной территории.

Абхазская делегация также побывала на трех таможенных постах Ростовской таможни: Азовском, Несветайском и таможенном посту аэропорта г. Ростов-на-Дону (Платов). В ходе визита в Платов был рассмотрен порядок совершения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории и ее завершении.

Стороны также обсудили особенности законодательства России и Абхазии в части таможенной процедуры переработки на таможенной территории, возможности установленных программных средств и баз данных, касающихся контроля сроков переработки, а также имеющиеся проблемные вопросы.