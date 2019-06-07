ПРИ СМА СОЗДАЕТСЯ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Фонд располагает обширной коллекцией дореволюционных книг, икон, литографий, фотографий и церковной утвари ХѴІІ - ХХ веков. Кроме того, в фонде хранятся различные архитектурные артефакты древних абхазских храмов и другие археологические материалы, датируемые Х - ХІХ веками. В фонде также собрана коллекция живописных полотен и графических работ современных абхазских художников на религиозную тематику.

Как сообщается на сайте СМА https://anyha.org , фонд Церковно-археологического музея СМА был основан архимандритом Дорофеем (Дбар) в 2002 г. тогда еще при Ново-Афонском епархиальном духовном училище.

Большинство экспонатов фонда Церковно-археологического музея СМА были обнаружены или приобретены в Абхазии в период с 2002 г. по настоящее время.

Для размещения экспозиции Церковно-археологического музея СМА принято решение использовать восточный трехэтажный флигель (бывший братский корпус) Ново-Афонского монастыря. Это здание в советское время было оборудовано под выставочный зал филиала Абхазского государственного музея. В 2010 г. в ходе ремонтно-восстановительных работ в рамках «Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия» был произведен полный демонтаж всех внутренних перекрытий и перегородок флигелей Восточного корпуса. После выполнения этих работ во всех строениях Восточного корпуса (включая и здание будущего Церковно-археологического музея СМА) остались лишь несущие стены.

16 января 2019 г. на заседании Совета Священной Митрополии Абхазии был рассмотрен вопрос о создании Церковно-археологического музея в качестве структурного подразделения СМА. Данное предложение архимандрита Дорофея (Дбар) было одобрено всеми членами совета единогласно. В июне 2019 г. были подготовлены и утверждены Устав Церковно-археологического музея СМА с соответствующим пакетом правоустанавливающих документов. В июле 2019 г. был сформирован штат сотрудников Церковно-археологического музея СМА.

С 2015 г. по настоящее время пополняется онлайн-экспозиция фонда Церковно-археологического музея СМА. Материалы экспозиции (порядка 200 экспонатов) уже доступны в разделе официального сайта СМА по адресу www.anyha.org/category/museum/. Использование материалов фонда Церковно-археологического музея СМА в коммерческих целях недопустимо.

С 24 июля 2019 г. Церковно-археологический музей СМА предлагает посетителям Ново-Афонского монастыря услугу по проведению экскурсии в соборный храм св. Пантелеймона, включающую ознакомление с историей, архитектурой и фресками храма. Согласно законодательству Республики Абхазия, бухгалтерия Священной Митрополии Абхазии предоставляет данные о проданных билетах в налоговую инспекцию Гудаутского района для уплаты НДС.

Собранные от реализации билетов средства будут направлены на восстановление Восточного корпуса Ново-Афонского монастыря и здания Церковно-археологического музея СМА.

Администрация Церковно-археологического музея СМА обращается ко всем жителям Абхазии с просьбой о предоставлении информации или передаче в фонд музея тематических материалов и артефактов по древней и современной истории христианства в Абхазии.