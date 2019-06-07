БОЛЕЕ 400 ЖИТЕЛЕЙ ГАЛСКОГО ВОССТАНОВИЛИ СВОИ ИСКОННО АБХАЗСКИЕ ФАМИЛИИ

Сухум. 24 июля 2019. Абхазия-Информ. Более 400 жителей Галского района Абхазии получили возможность восстановить историческую справедливость - вернуть свои исконно абхазские фамилии. Об этом сказал заместитель председатель общественной организации «Совет Мурзаканских абхазов» Эдишер Зухба на третьем съезде мурзаканских абхазов в г. Гал.

Он уточнил, что за пять лет со времени создания «Совета Мурзаканских абхазов» в организацию обратилось до 900 человек с просьбой помочь им вернуть свои абхазские фамилии.

Съезд мурзаканцев состоялся 20 июля - в день празднования 87-летия города Гал. Основателем города Гал считается Тлабган Кецба.

По словам представителя «Совета Мурзаканских абхазов», Совет заинтересован в скорейшей интеграции жителей Галского района во внутреннюю жизнь Абхазии и восстановлении абхазских фамилий. Администрация намерена также открыть в Галском районе школу-интернат, где приоритетом станет изучение абхазского языка и истории Абхазии.

В июле 2014 г. в Галском районе была создана общественная организация «Совет Мурзаканских абхазов». Цель организации - решение социальных вопросов потомков мурзаканских абхазов, их интеграция в абхазское пространство, активное вовлечение и обеспечение их эффективного участия в общественно-политической жизни Абхазии. Председателем «Совета Мурзаканских абхазов» был избран Тенгиз Инал-Ипа.

95% жителей Галского района являются этническими грузинами (мингрелами), однако все прекрасно знают о своих абхазских корнях. Среди них фамилии имеющие абхазское происхождение Абухбая, Агирбая, Адзинбая, Акишбая, Анчабадзе, Аршбая, Аргуния, Багбая, Бутбая, Гвазбая,

Званбая, Зухбая, Иналишвили, Кецбая, Киртбая, Колбая, Квацабая, Кавшбая, Какубава, Лакербая Эзугбая, Эшбая и т.д.