«ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ» ПОДДЕРЖИВАЕТ КАНДИДАТУРУ РАУЛЯ ХАДЖИМБА НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

«Мы проводим этот съезд для того, чтобы выразить поддержку инициативной группе граждан, выдвинувшей кандидатуру Рауля Хаджимба на предстоящих выборах президента", - сказал на съезде член политсовета партии, первый вице-премьер Даур Аршба.

Выступая на съезде ФНЕА, Рауль Хаджимба сказал:

«Отвечая на вопрос, чем мотивировано мое решение баллотироваться на второй срок, отвечаю однозначно: я считаю себя ответственным за продолжение начатых конституционных реформ, ужесточение правопорядка, укрепление безопасности страны, улучшение социально-экономического положения наших граждан, решение задач, связанных со сложной демографической ситуацией, здравоохранением и многими другими неотложными вопросами. К сожалению, об этих проблемах порой рассуждают лица, совершенно не компетентные в них. Или те, кто были во власти, обладали рычагами управления, но ничего не сделали для коренного перелома ситуации, более того оставили государству тяжелый груз внутренних и внешних долгов. Тот, кто настроен увидеть реальные достижения, увидит непременно, а тот, кто заведомо отрицает любой позитив, никогда его не увидит, и не воспримет, потому что мешают предвзятость и политические пристрастия.

Достаточный управленческий опыт, знание ситуации и проблем изнутри дают мне основание необходимости доведения до логического завершения предпринятых реальных шагов. Президентский пост требует ежедневного, если не ежечасного напряжения сил, энергии, высокой личной ответственности и бдительности за все, что происходит внутри государства и вокруг нее. У нас нет времени на репетиции и эксперименты. Нам надо добиться перелома во всех ключевых направлениях развития страны! И мы знаем, как это сделать! И в претворении этой чрезвычайно сложной задачи, я буду опираться на знания, опыт и поддержку всего нашего народа: абхазов, русских, армян, представителей других национальностей, вне зависимости от того, в какой партии или общественной организации они состоят. Мы должны брать на вооружение любые разумные предложения, идеи, подходы, направленные на достижение благополучия и процветания нашего Отечества.

Борьба с преступностью была и остается одной из главных, чрезвычайно ответственных задач не только правоохранительных органов, но и всего руководства страны. Не переломив ситуацию в этой сфере, мы не сможем обеспечить полноценное развитие других направлений развития государства. Возрастает актуальность реформы структуры МВД и других силовых ведомств, обеспечения их собственной безопасности. От стабильности, спокойствия, защищенности людей зависит развитие и экономики, и бизнеса, и инвестиционной политики, и имидж государства в целом. Я не напрасно внес в Парламент законопроект о борьбе с организованной преступностью. Думаю, что депутаты сами должны выступать в поддержку таких вопросов. И я надеюсь, что парламентарии ускорят его рассмотрение!

Мы не имеем права мириться с криминалом, с таким опасным злом, как распространение наркотических средств, наркомания, наносящими непоправимый ущерб генофонду нации. Мы также будем последовательно добиваться ужесточения законодательства по борьбе с коррупцией. Декларирование доходов чиновников – должно стать непременным условием, обеспечивающим прозрачность деятельности государственных структур. Эти предложения учтены в проекте закона «О государственной службе», находящегося с Парламенте. Также надеюсь, что он будет принят. Чиновники, которые не хотят придерживаться принципов прозрачности и открытости, не могут занимать высокие должности. Коренные изменения необходимы во многих сферах, и они будут, и в первую очередь - в расстановке кадров».

Хаджимба также акцентировал внимание на наиболее приоритетных, на его взгляд, направлениях деятельности. По его словам, необходимо:

с привлечением лучших экспертов заняться разработкой и кардинальным решением проблемы диверсификации экономики;

добиваться коренной реорганизации структуры МВД и других силовых ведомств, обеспечив соответствующую ротацию кадров».

разработать комплекс законодательных и профилактических мер по обеспечению действенности борьбы с криминалом;

разработать программу значительной реорганизации и совершенствования сферы управления, с учетом современных требований государственного строительства;

добиваться ужесточения законодательной системы борьбы с коррупцией;

«Закон о госслужбе» вкупе с другими соответствующими нормативными актами должен стать правовой основой декларирования доходов чиновников;

разработать научно обоснованную долгосрочную программу демографической безопасности государства;

разработать комплекс мер по обеспечению пенсионной реформы в стране;

Министерству репатриации - ускорить разработку экономически обоснованной долгосрочной программы репатриации зарубежных соотечественников на историческую Родину, с подключением к данному процессу администраций городов и районов, министерств и ведомств;

Кабинету Министров - в кратчайшие сроки завершить разработку государственной программы, соответствующей требованиям действующего закона о государственном языке, обеспечив бюджетное финансирование ее положений;

кардинально обновить систему школьного обучения на государственном языке и воспитательно-образовательного процесса в дошкольных учреждениях, с учетом новых методологий и технологий;

значительно расширить масштабы и формы взаимодействия абхазо-абазинского и адыгского народов, направленного на сохранение и развитие генетически родственных этносов;

разработать государственный план комплексной поддержки села, восстановления его аграрной и социальной инфраструктуры;

подготовить программы вовлечения молодежи в строительство государства, развития национального здравоохранения, туризма и спорта.

По данным на 24 июля, Центризбиркомом зарегистрировано семь кандидатов в президенты РА: Шамиль Адзынба, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Алхас Квициния, Астамур Тарба, Рауль Хаджимба.

По кандидатурам Артура Анкваба, Астамура Какалия и Астамура Отырба Центризбиркомом решение еще не принято.

Регистрация кандидатов в президенты РА завершается 25 июля.