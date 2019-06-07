"АБАЗА-ТВ» ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДВЫБОРНЫМ ШТАБАМ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

На встречу с руководством телеканала пришли руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты РА Астамура Тарба Игорь Ладария, руководитель предвыборного штаба Леонида Дзапшба Наур Смыр, руководитель штаба Олега Аршба Леонид Лакербая, представитель предвыборного штаба Алхаса Квициниа Алхас Чолокуа и кандидат в президенты РА Алмас Джапуа.

Сухум. 25 июля 2019 Абхазия-Информ . Телеканал "Абаза-ТВ» предлагает предвыборным штабам кандидатов в президенты Абхазии сотрудничество по ряду телевизионных проектов. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции генеральный директор "Абаза-ТВ» Руслан Хашиг.

Руслан Хашиг подчеркнул, что телеканал в соответствии с законодательством предоставляет всем кандидатам в президенты равные возможности для предвыборной агитации.

«После того, как в Центризбиркоме проведут жеребьевку и определят очередность выступления кандидатов в президенты в прямом эфире Абхазского телевидения, все предвыборные штабы смогут начать сотрудничество и с нашим телеканалом», - сказал Руслан Хашиг.

Всем присутствующим были представлены варианты предвыборной агитации: рекламный ролик кандидата в президенты (имиджевая реклама), агитация за кандидата в президенты (агитационный ролик), телефильм о кандидате в президенты, телебеседа с кандидатом в президенты в прямом эфире (на абхазском и русском языках), агитационный проект по желанию кандидата.

Рекламные ролики кандидатов в президенты Республики Абхазия (имиджевая реклама):

- хронометраж роликов - до одной минуты;

- эфир - ежедневный, в 19:25. 22:25, 07:55, с 17 июля по 24 августа;

- количество выходов в день - три проката;

- последовательность трансляции роликов - в обратном порядке от жеребьёвки ЦИК по трансляции рекламных роликов на АГТРК;

- стоимость одного эфирного дня проката роликов - 2 200 рублей, в т.ч. НДС - 220 руб.

Агитация за кандидата в президенты Республики Абхазия (агитационные ролики)

- хронометраж агитационных роликов - до двух минут;

- эфир - ежедневный, в 19:50; 22:50; 08:20 с 17 июля по 24 августа;

- количество выходов в день - три проката;

- последовательность агитационных роликов – в обратном порядке от жеребьёвки ЦИК по трансляции рекламных роликов на АГТРК;

- стоимость одного эфирного дня для проката агитационных роликов 5000 рублей.

Телефильм о кандидате в президенты:

- хронометраж телефильма о кандидате в президенты РА - до 25 минут;

- сроки реализации проекта в эфире - с 29 июля по 4 августа 2019г. (резервное время – 10 и 11 августа);

- время выхода в эфир – 20:00; 23:00; 8:30; (три проката)

- последовательность телефильмов о кандидатах в президенты РА – в обратном порядке от жеребьёвки ЦИК по трансляции рекламных роликов на АГТРК;

- стоимость одного эфирного дня для проката телефильма о кандидате в президенты - 38 000 рублей, в том числе НДС 3 800 рублей;

Телебеседа с кандидатом в президенты Республики Абхазия на русском языке в прямом эфире:

- хронометраж телебеседы в прямом эфире с кандидатом в президенты на русском языке - 45 минут;

- сроки реализации проекта - с 5 августа по 11 августа 2019г.;

- время выхода в прямой эфир – 20:00, повтор – 08:30;

- последовательность телебесед с кандидатом в президенты на русском языке в прямом эфире - в обратном порядке от жеребьёвки ЦИК по трансляции рекламных роликов на АГТРК;

- стоимость одного эфирного дня - 55 000 рублей, в том числе НДС 5 500 рублей.

Телебеседа с кандидатом в президенты Республики Абхазия на абхазском языке в прямом эфире:

- хронометраж телебеседы в прямом эфире с кандидатом в президенты на абхазском языке - 45 минут;

- сроки реализации проекта в эфире - с 12 августа по 18 августа .2019г.;

- время выхода в прямой эфир - 20.00; повтор- 23.00; 08.30

- последовательность телебесед с кандидатом в президенты на абхазском языке – в обратном порядке от жеребьёвки ЦИК по трансляции рекламных роликов на АГТРК;

- стоимость одного эфирного дня - 44 000 рублей, в том числе НДС 4 400.

Агитационные проекты по желанию кандидатов в президенты.

С 19 по 24 августа сетка вещания «Абаза-ТВ» будет составлена с учетом письменного обращения предвыборного штаба кандидата в президенты в редакцию телекомпании на предмет повтора того или иного проекта предвыборной агитации или реализации нового телепроекта по согласованию с редакцией. День и время реализации данного проекта зависит от даты письменного обращения и оформлении заявка в редакции.

Главным редактором проектов предвыборной агитации на канале Абаза-ТВ является тележурналист Рустам Зантария.

Руслан Хашиг, отвечая на вопросы, уточнил, что вся работа с предвыборными штабами прозрачна и представители штабов могут ознакомиться со всеми соответствующими финансовыми документами.