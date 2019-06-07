АСТАМУР КАКАЛИЯ: «ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ В ПОДПИСЯХ, ТО МЫ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИХ ПОДЛИННОСТИ»

«26 июля – последний день регистрации кандидатов в президенты и вице-президенты. Центризбирком все еще не принял решения по нашим кандидатурам. После принятия Центризбиркомом окончательного решения мы дадим развернутый комментарий по нему», - сказал Какалия журналистам.

Сухум. 25 июля 2019. Абхазия-Информ. В четверг, 25 июля, в конференц-зале гостиницы «Атриум-Виктория» состоялась пресс-конференция Астамура Какалия, выдвинутого кандидатом в президенты РА инициативной группой граждан. Двое других выдвиженцев – Астамур Отырба и Артур Анкваб, несмотря на вчерашний анонс в соцсетях, на пресс-конференцию не пришли. Как сказал Астамур Какалия, «по техническим причинам».

Он напомнил о том, что инициативная группа граждан, выдвинувшая его кандидатуру, еще 16 июля сдала подписные листы в ЦИК, но до сих пор не получила окончательного ответа. «Вчера, 24 июля, семь членов ЦИК проголосовали за регистрацию моей кандидатуры, семь – против. Принятие окончательного решения было перенесено на 26 июля - последний день регистрации», - сказал он.

«Зачем тянуть время? Если проблемы в подписях, то мы готовы предоставить доказательства их подлинности, в том числе через суд, но претензий к подписным листам, как нам сказали, нет», - недоумевал Какалия.

Он подчеркнул, что участники избирательной кампании поставлены в неравные условия. В частности, зарегистрированные кандидаты уже начали предвыборную агитацию, а командам А. Отырба, А. Анкваба и А. Какалия придется ходить по судам и доказывать свою правоту.

«Мы хотим получить от Центризбиркома однозначный ответ – да или нет! При всем моем уважении к ЦИК, наша ситуация напоминает ситуацию с принятием закона о декларировании госчиновниками доходов и расходов: вроде, все согласны, но окончательное решение не принимается», - подчеркнул Какалия.

Он выразил несогласие с теми, кто обвиняет его в том, что он стал озвучивать свою предвыборную программу еще до регистрации.

«Но есть кандидаты, которые еще три месяца назад посредством телевидения вели агитацию и представляли свои команды», - заметил Какалия.

Он отметил, что основные положения его предвыборной программы остаются прежними: декларирование доходов госчиновниками, конкурсный отбор на работу. Эти принципы Какалия отстаивал и ранее, будучи членом инициативной группы, выступающей за ратификацию 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции.

«Мы - за честные выборы, за честную конкуренцию, за равные возможности. У нас нет своих СМИ, своих блогеров, нет финансов, Мы конкурируем с серьезными кандидатами – среди нас нет экс- и нынешних чиновников, нет генералов и депутатов. Вся наша работа построена на инициативе простых граждан. Мы боремся за умы простых людей», - констатировал Какалия.

Астамур Айба, который намерен участвовать в выборах в качестве кандидата в вице-президенты в паре с Астамуром Какалия, сказал, что их команду упрекают в непредсказуемости действий, что не соответствует действительности.

«Предвзятость и дискриминация со стороны ЦИК не приведет ни к чему хорошему. Работа Центральной избирательной комиссии не должна быть политизирована», - считает Айба.

По мнению Айба, закон о выборах необходимо пересмотреть: кандидаты в президенты, выдвигаемые от политических партий и инициативными группами граждан поставлены в неравные условия. Партии предоставляют протокол съезда, а инициативным группам приходится собирать от 2000 до 2500 подписей избирателей.

«Самое худшее, что может произойти – нам придется таскаться по судам и доказывать, что мы не подделывали подписи. Мы привыкли к тому, что на нас смотрят с опаской. Может быть, поэтому ЦИК «подрезал» нас на старте, хотя общественность нас активно морально поддерживает», - подчеркнул Астамур Какалия.

По его мнению, «с каждой неудачей его шансы и шансы Астамура Айба только повышаются». Какалия также сообщил, что в случае отказам в регистрации Отырба и Анкваба, его команда всячески готова им помогать, в том числе привозить людей в суд.