КНИГУ О ВЫДАЮЩЕМСЯ ПОЛИТИКЕ АБХАЗИИ СЕРГЕЕ БАГАПШ ПРЕЗЕНТОВАЛИ В ЧЕРКЕССКЕ

Представляя издание на встрече, она отметила свою радость от его презентации в Черкесске и приветствовала братский абазинский народ, цитируя известного поэта Владимира Анкваб: «Поклоняюсь народу Абаза».

Сухум. 25 июля 2019. Абхазия-Информ . Книгу «Путь мудрости и мужества» о жизни и деятельности второго президента Абхазии Сергея Багапш презентовали в Черкесске в понедельник 22 июля, сообщается на сайте Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Автор книги - известный журналист, профессор Абхазского государственного университета Екатерина Бебиа.

«Учитывая особое отношение [Сергея Багапш] к абазинам, его активное участие в общественно-политической жизни родственного народа, нам было важно провести это мероприятие именно в Черкесске, в актовом зале Дома печати, где он бывал не раз», - сказала Бебиа.

Она рассказала, что материалы для книги об абхазском лидере и его семье начала собирать еще при жизни политика, однако сам Багапш, будучи скромным человеком, не считал их чем-то ценным для тиражирования.

«Сергей Васильевич всегда был приверженцем традиционных ценностей «апсуара» (кодекс чести абхазов – прим. ред.)», – пояснила автор книги.

По мнению Екатерины Бебиа, вклад Багапш в становление и развитие государственности Абхазии сложно переоценить. В этом с ней согласились и другие участники презентации.

В частности, председатель Союза журналистов Карачаево-Черкесской Республики, главный редактор газеты на черкесском языке «Черкес хэку», ветеран Отечественной войны народа Абхазии Увжук Тхагапсов отметил историческую значимость фигуры Сергея Багапш как одного из лидеров абхазского народа.

«Отрадно осознавать, и это очень важно, что после бессменного лидера Владислава Григорьевича Ардзинба у Абхазии был такой достойный сын, способный продолжить его дело, стать надежным оплотом и силой для своего народа. Имея таких лидеров, можно не сомневаться, что Абхазия имеет колоссальный потенциал для своего развития и процветания как самостоятельное государство», - сказал он.

Известный абхазский поэт Гунда Сакания сравнила Сергея Багапш с Сосруко – героем Нартского эпоса, по легенде сорвавшим звезду для своего народа и трагически погибшим за свою землю. Она отметила, что «такого рода людей Бог посылает на землю для высоких, гуманных и героических свершений».

Все близко знавшие Сергея Багапш говорили о его человеческих качествах, о его особом, теплом отношении к абазинскому народу, а также о его вкладе в формирование и становление Абазинского муниципального района как административно-территориальной единицы.

Один из тех, кто особенно близко общался с Сергеем Багапш при жизни – доктор экономических наук, консул Республики Абхазия на Северном Кавказе в 2004-2011 годах Олег Этлухов – также присутствовал на мероприятии. Он вспоминал о втором абхазском президенте как об уникальном политике, имевшем невероятный успех и уважение у своего народа, развивавшем добрососедские отношения Абхазии и КЧР.

«Сергей Васильевич не раз встречался с руководством нашей Республики (Карачаево-Черкесии – прим. ред.), с представителями государственной власти Российской Федерации по многим насущным проблемам абазин и эффективно решал их. Он навсегда останется в нашей памяти как достойный политик и сын нашего народа», - сказал Этлухов.

Во встрече приняли участие специально приехавшие в составе делегации из Сухума студенты факультета журналистики Абхазского государственного университета. Студентка Ратха Матуа поделилась с участниками встречи, что она «чувствует себя как дома». Вслед за остальными выступавшими она назвала Сергея Багапш «человеком с большой буквы».

«Прочитав эту книгу, можно понять, как именно необходимо проходить путь мудрости и мужества», - сказала девушка.

На презентации книги присутствовали представители научной и творческой интеллигенции Карачаево-Черкесской Республики, СМИ, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, руководители и члены абазинских общественных организаций, молодежь.

Людмила Айсанова

https://abaza.org/379