В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИКОВ АБХАЗИИ «ИСКУССТВО РАДИ ЖИЗНИ»

Своими мыслями по поводу этой выставки на своей странице в Фейсбуке поделился Александр Орлов-Кретчмер.

Сухум. 25 июля 2019. Абхазия-Информ . С 22 июля по 9 августа 2019 года в Московском доме национальностей проходит благотворительная выставка – продажа картин абхазских художников «Искусство ради жизни». Выставка проводится в рамках международного благотворительного проекта «От сердца к сердцу».

«Я неоднократно бывал здесь по приглашению кураторов различных экспозиций разнообразных этносов и наций. Но упомянутая отличается от них по эмоциональному срезу. Необычна она тем, что здесь устроена не профессиональная экспозиция, как на вернисаже, и не обзор работ лучших мастеров живописи и графики Абхазии. Участие в ней и представленные работы подчинены общей идеи, выраженной в ее названии – «Искусство ради жизни». Дело в том, что инициатор этой выставки культурно-благотворительный фонд «Ашана». Это новое благородное начинание фонда в рамках его многолетней акции «Спасем жизнь вместе» во имя защиты жизни больных детей – блестящий пример, когда скромная и трудная повседневная забота о людях приносит реальные зримые результаты, чем и отличается от многих обесцененных и пустых фраз о любви к Родине и народу. Впрочем, и от показного словоблудия демагогов.

Деятельность абхазских благотворителей и меценатов фонда транспарентна и эффективна. Не хочу сравнивать, но параллель с органами власти республики нехотя напрашивается… Я уверен, что художники из Абхазии и ее диаспоры в России хорошо чувствуют это. И участие в акции фонда – это возможность стать партнером в благородной деятельности, поддержать или спасти чью-то жизнь, поделиться посредством своего мастерства добром и жизненной силой.

А для чего тогда нужно искусство, если не для этого?

На сайте фонда десятки фамилий тех детей, кому была оказана помощь, а значит, что сотни человеческих глаз наполнились слезами радости и благодарности! Это поистине трогает! Однако еще больше фото тех, кому она необходима.

В зале несколько десятков работ, все они подарены художниками фонду. Средства от их продажи пойдут на лечение детей. Подошел к одной из художников, Эве Панченко:

– А почему Вы выбрали именно эту площадку и эти работы?

–Потому, что тоже хочу стать благотворителем, поддержать больных детей.

Глаз останавливается на работах Адгура Ампара, Александра Бояджана, Марии Пилия, Ольги Зеленской, а потом на небольшом полотне Гиви Смыра, – работе из частной коллекции, автора уже давно нет с нами. Видно, что художники дарили новые, интересные им, привлекательные полотна, чтобы помочь детям.

Теперь дело за нами, покупателями, благотворителями.

Хочется выразить благодарность и руководству ГБУ «Московский дом национальностей», и фонду «Ашана», и куратору выставки, очень переживающей за успех фонда Эсме Хагба за эту отличную акцию.

На приглашение откликнулись и посетили выставку известные представители диаспоры. Мы были едины в оценке, поздравили организаторов и пожелали успеха фонду.

Не хочу выступать в роли агитатора, но считаю, что мы все должны помогать подобным благородным начинаниям. Кем бы мы ни были, мы, прежде всего, люди. И не должны закрывать глаза на то, что вокруг нас еще много нуждающихся в помощи. Особенно – больных детей».