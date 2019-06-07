МИНИСТР ПО РЕПАТРИАЦИИ БЕСЛАН ДБАР ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕЕХАТЬ В АБХАЗИЮ ЖИТЕЛЯМ АБХАЗСКИХ СЕЛ В ТУРЦИИ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ

17 июля в результате сильных ливневых дождей в Турции подтопило несколько сел, расположенных около города Дюздже, в которых проживают абхазы – потомки махаджиров.

Сухум. 26 июля 2019. Абхазия-Информ. Министр по репатриации Абхазии Беслан Дбар предложил переехать в Абхазию жителям абхазских сел в Турции, пострадавших от стихийного бедствия. Об этом Дбар заявил на встрече с представителями абхазской диаспоры в Турции.

Представительство Абхазии в Турции сообщало, что наводнение нанесло серьезный ущерб жителям сразу нескольких абхазских сел - Есма-Ханым, Делавер, Улу, Кобашь и др. .

Министр Дбар, полпред РА в Турции Вадим Харазия и представители Федерации абхазских культурных центров (дернеков) посетили семьи пострадавших.

Дбар рассказал о том, что говорил с премьер-министром Абхазии Валерием Бганба, который также поддерживает идею переезда абхазов на историческую Родину и оказания им поддержки.

«Безусловно, об этом сложно говорить сегодня. Очень сложно в одночасье принять такое решение, но ваша историческая родина Абхазия готова принять семьи, потерявшие жилье и все нажитое годами имущество. Переезжайте в Абхазию, а мы встанем рядом, поможем начать жизнь заново. А на родной земле и стены помогают. Хочу, чтобы вы знали, что это в наших силах», - сказал Дбар на встрече в селе Есма-Ханым. Дбар предложил желающим представить документы в постпредство.

Дбар сообщил, что абхазское правительство намерено также, как и турецкое государство и абхазская диаспора в Турции, оказать посильную материальную помощь всем пострадавшим абхазским семьям.