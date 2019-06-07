Распоряжение президента РА предусматривает использование сухумского аэропорта для размещения гражданских и государственных (военных) судов в соответствии с Воздушным кодексом РА.

Сухум. 26 июля. Абхазия-Информ . Международный аэропорт "Сухум" им. Владислава Ардзинба получил статус аэропорта совместного базирования. Соответствующее распоряжение подписал сегодня президент Абхазии Рауль Хадбимба на заседании Кабмина РА.

По словам председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанга Пипия, работа над проектом реконструкции аэропорта была начата в 2018 году: привлечен российский инвестор, на стадии завершения работа над проектно-сметной документацией.

После реконструкции аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки (уровень 1988 года) и использоваться для регулярных авиационных грузоперевозок, что в свою очередь положительно отразится на рентабельности аэропорта.

«Без запуска аэропорта невозможно создание транспортной базы. Более того, мы работаем над проектом открытия большого морпорта для осуществления морских грузоперевозок», - сообщил Вахтанг Пипия.

Аэропорт «Сухум» был построен в середине 60-х годов прошлого века. Он расположен в селе Бабушара Гулрыпшского района, в 18 километрах к юго-востоку от Сухума, на берегу Сухумской бухты Чёрного моря, что обеспечивает посадку воздушных судов с двух сторон. Это выгодно отличает его от аэропорта г. Сочи.

Длина взлетно-посадочной полосы (3,6 км) позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов. В советский период аэропорт обслуживал до 5 тысяч пассажиров в сутки.