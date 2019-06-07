ДО 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА АБХАЗИИ

Сухум. 26 июля 2019. Абхазия-Информ. До 1 ноября 2019 года в Абхазии будут подготовлены нормативно-правовые акты в области использования воздушного пространства республики, авиации и выполнения мероприятий по обеспечению функционирования международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба. Соответствующее распоряжение правительства принято сегодня, 26 июля.

В целях открытия международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба для выполнения регулярных международных воздушных перевозок и международных полетов воздушных судов, обеспечения прав инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность и вложение инвестиций в международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба, надлежащего нормативно-правового регулирования в области использования воздушного пространства Республики Абхазия и авиации, координации органов государственного управления и организаций для обеспечения функционирования международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба, в соответствии Воздушным кодеком Республики Абхазия от 5 августа 2009 года № 2473-с-IV и иными законодательными актами Республики Абхазия

Государственному управлению Республики Абхазия по транспорту поручено до 1 ноября 2019 года совместно с Минобороны РА и иными центральными органами государственного управления согласно компетенции осуществить подготовку, согласование и внесение в Кабинет Министров Республики Абхазия следующих проектов нормативных правовых актов:

«Правила использования воздушного пространства Республики Абхазия»;

«Авиационные правила Республики Абхазия»;

«Порядок определения и взимания платы за аэронавигационные услуги»;

«Перечень должностей авиационного персонала»;

проекты иных нормативных правовых актов, подлежащих утверждению Кабинетом Министров Республики Абхазия в соответствии с воздушным законодательством;

Также предстоит утвердить «Положение о системе организации воздушного движения».

РУП «Черноморэнерго» совместно с РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» поручено обеспечить проведение требуемых технических мероприятий с целью поставки для производственных нужд и обеспечения деятельности аэропорта электроэнергии в объеме не менее 3 МВт.