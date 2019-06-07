ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА АРТУРА АНКВАБА, АСТАМУРА КАКАЛИЯ И АСТАМУРА ОТЫРБА

Сухум. 26 июля 2019. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в президенты РА Артура Анкваба, Астамура Какалия, Астамура Отырба. Их кандидатуры были выдвинуты инициативными группами граждан.

За пост главы государства на президентских выборах, которые состоятся 25 августа, будут бороться 10 кандидатов. В их числе и действующий президент страны Рауль Хаджимба.