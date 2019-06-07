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Абхазия Информ

ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА АРТУРА АНКВАБА, АСТАМУРА КАКАЛИЯ И АСТАМУРА ОТЫРБА

Новости Пятница, 26 июля 2019 13:30
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Сухум. 26 июля 2019. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в президенты РА Артура Анкваба, Астамура Какалия, Астамура Отырба. Их кандидатуры были выдвинуты инициативными группами граждан.

За пост главы государства на президентских выборах, которые состоятся 25 августа, будут бороться 10 кандидатов. В их числе и действующий президент страны Рауль Хаджимба.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 26 июля 2019 13:31

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