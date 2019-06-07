СУХУМСКОМУ АЭРОПОРТУ И ВОЗДУШНОМУ ПРОСТРАНСТВУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИСВОЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕТЫРЕХБУКВЕННЫЙ КОД URAS

Начальник отдела госрегулирования гражданской авиации Госуправления по транспорту Заур Эшба подчеркнул, что открытие аэропорта будет иметь серьезное экономическое значение для страны.

Сухум. 26 июля 2019. Абхазия-Информ. Международному аэропорту «Сухум» им. В. Г. Ардзинба и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код URAS. Соответствующее решение принято 26 июля на заседании Кабинета министров РА.

«Открытие аэропорта удобно не только туристам, приезжающим на отдых в Абхазию. туристов, Будут созданы дополнительные рабочие места. Аэропорты получают доходы не только от авиаперевозок, но и от обслуживания пассажиров», - сказал Эшба.

МИД РА и Госуправлению по транспорту поручено «в установленном порядке в соответствии с компетенцией проинформировать полномочные государственные органы Российской Федерации о присвоении международному аэропорту «Сухум» им. В. Г. Ардзинба и воздушному пространству Республики Абхазия международного кода согласно п. 1 настоящего Постановления с целью последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP)».

Международный код URAS расшифровывается следующим образом: буква U присвоена всем странам, входящим в СНГ, R - Ростовская воздушная зона, где находится центр управления воздушными, в том числе и международными полетами, А - это Абхазия, S - Сухум.

«Прикрепление нас к воздушному пространству Ростовской области никоим образом не скажется на нашем суверенитете. Их услугами пользуются все европейские страны», - подчеркнул Эшба.

Он также сообщил, что за 27 лет простаивания аэропорта потеряно немало специалистов. В то же время сохранились специалисты среднего звена и уже сегодня можно приступить к отбору и подготовке кадров.

В свою очередь, командующий ВВС РА Адгур Гунба констатировал, что у них готовы четыре диспетчера и авиационно-технический состав.

«Нужно признать, что много усилий было приложено и в предыдущие годы, но не все сразу дается. После расшифровки буквенного кода R (Ростов, Россия) в нашем непростом обществе могут возникнуть разного рода вопросы: А как это скажется на нашем суверенитете? Как мы будем дальше жить? Не будет ли это потерей суверенитета?

Россия нас сама признала и она делает все для того, чтобы мы состоялись, начиная от финансовой помощи и закачивая созданием условий для работы таких предприятий на нашей территории. Открытие аэропорта будет способствовать укреплению российско-абхазских отношений, увеличению туристического потока, привлечению инвесторов», - считает президент Абхазии Рауль Хаджимба.

По его словам, это первые шаги, все будет зависеть от того, как мы будем выстраивать отношения. Хаджимба посоветовал не мешать друг другу и не ставить палки в колеса.

«Я просил бы всех, кто будет вовлечён в этот процесс, исходить из интересов нашего государства и народа» - подчеркнул президент.

Хаджимба отметил, что решение вопроса аэропорта было непростым.

«Во время переговоров с руководством России, руководителями разных структур, меня заверили, что этот вопрос будет доведен до конца. И сегодня мы получили тому документальное подтверждение. Теперь надо сделать все, чтобы реализовать проект и запустить аэропортл», - подчеркнул президент.

Он также отметил, что прорабатывается вопрос открытия морского сообщения, чтобы, как это было в советские времена, к абхазским берегам пришвартовывались большие корабли, круизные лайнеры.

«Восстановление морского и воздушного сообщения весьма выгодно для государства. Но в первую очередь надо соблюдать закон и поддерживать правопорядок. Если мы все это сможем сделать, то все в стране станет хорошо, ситуация изменится в лучшую сторону, во благо нашего народа», - подчеркнул Рауль Хаджимба.