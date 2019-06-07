СОФИНАНСИРОВАНИЕ МВД АБХАЗИИ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО НА ОСНОВЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Кабмин одобрил представленный МВД РА и согласованный с соответствующими органами госуправления проект оглашения и делегировано право подписания этого соглашение.

Сухум. 26 июля 2019. Абхазия-Информ . Кабинет министров принял постановление «О представлении Президенту Республики Абхазия предложения о подписании Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия»

По мнению министра Гарри Аршба, увеличение зарплаты приведет к повышению престижа профессии сотрудников внутренних дел.

Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба отметил, что в течение трех лет часть финансирования МВД будет осуществляться за счет средств РА, остальное за счет софинансирования РФ, но со временем правительство Абхазии возьмет все расходы на себя.

Он сообщил, что уже в 2019 году на повышение заработной платы и социальные гарантии дополнительно предусмотрено выделение 150 млн рублей. На эти цели в 2020 году планируется выделить 300 млн рублей, а в 2021 году – 450 млн рублей. На материально-техническое оснащение в этом году предусмотрено дополнительно 188 млн рублей, в 2020 году – 108 млн рублей, в 2021 году 98 млн рублей.

«После прохождения всех процедур Минфин выйдет в парламент с вопросом о корректировке бюджета», - подчеркнул Нанба.