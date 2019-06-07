ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКОМ «КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ»

до 1 октября 2019 года учредить государственное природоохранное учреждение для управления национальным парком «Кодорское ущелье»;

до 31 декабря 2019 года определить и представить в Кабмин состав и описание границ функциональных зон национального парка Республики Абхазия «Кодорское ущелье», а также карту-схему функционального зонирования его территории.

Госуправлению по землепользованию и кадастру, а также администрациям Гулрыпшского и Очамчырского районов в срок до 31 декабря 2019 года поручено обеспечить предоставление земельных участков (в том числе относящихся к категории земель лесного фонда), расположенных в границах национального парка «Кодорское ущелье» в постоянное (бессрочное) пользование новому природоохранному госучреждению. Исключение составляют земельные участки, относящиеся к категориям земель обороны и связи, а также земельные участки, предоставленные ранее на законных основаниях физическим и юридическим лицам, при условии, что режим использования этих земельных участков не противоречит требованиям закона «Об особо охраняемых природных территориях».

«После утверждения положения 27% территории Абхазии войдет в особо охраняемую зону. Демонстрируя природно-охранные приоритеты, мы, тем самым, выйдем в этом плане на первое место в мире. Это будет пространство, где человек и природа совместно гармонично сосуществуют», - сказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

Он также напомнил, что в заповедник входит вся река Кодор. Этот бассейн чистейшей питьевой воды является ценным сырьевым ресурсом.

Роман Дбар поблагодарил всех, кто участвовал в разработке самого проекта заповедника и положения об его управлении, назвав эту ситуацию исторической.