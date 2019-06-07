ДАМЕЮ КУЧУБЕРИЯ НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!

Вы уже знакомы с четырёхлетним Дамеем и не раз ему помогали. Напомним, что у Дамея несовершенный остеогенез - генетическое заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей. Таких детей, как Дамей, называют «хрустальными» или «стеклянными». У них настолько хрупкие, что перелом может произойти даже под тяжестью одеяла. Радикально остеогенез не лечится, но с помощью специальных препаратов можно добиться того, чтобы кости у человека перестали ломаться.

Все, кто встречался с Дамеем, как один говорят об его глазах. Они такие большие и глубокие, что в них можно утонуть. Но, к сожалению, в его бездонных глазах уже прочитывается боль и страх. Страх перед тем, чего он еще не понимает, но уже боится делать. Из-за частых переломов Дамей не может ходить... Ему уже хочется прыгать, бегать, танцевать, как это делают другие дети, но очень больно. Больно даже просто наступать на ножки.

Вы только представьте, что этот ребенок перенес уже более 10 переломов в столь юном возрасте, что он сам учится правильно сидеть, не причиняя себе боли, сам не разрешает себе вставать на ножки, потому что уже один раз «обжёгся» (а вы ведь знаете, что в таком возрасте дети очень активные). Для преодоления этих трудностей требуется немалое упорство и терпение. Не так ли? Помимо всего вышеперечисленного, Дамей очень умный ребенок. Он умеет разговаривать на двух х языках - абхазском и русском, и не просто умеет, а отличается «острым» язычком.

Дамея может спасти только курсовое лечение! Каждый из нас может помочь спасти ему жизнь. Тянуть нельзя, пока Дамей еще маленький, у него есть шанс на счастливое будущее.

Европейский Медицинский Центр (г. Москва) Дамею Кучуберия выставил счет на 486 000 руб.

Часть средств соберёт партнёр Фонда «Ашана» в России – «Русфонд», в Абхазии необходимо собрать 291 600 руб. Спасём жизнь Дамея ВМЕСТЕ!

Культурно-благотворительный фонд «Ашана», Мактина Джинджолия.