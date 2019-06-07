СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ЕЩЕ ШЕСТИ УРОЖЕНЦЕВ АБХАЗИИ - УЗНИКОВ НЕМЕЦКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Проект «Возвращение имени», посвященный розыску военнопленных нацистских лагерей, был запущен в Абхазии в июле 2016 года.

Сухум. 26 июля 2019. Абхазия-Информ . В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошла церемония вручения документов родственникам жителей Абхазии, погибших в немецхих концлагерях во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Скворцов рассказал о том, как работал в Центральном архиве Минобороны России, где ему попались фотографии и документы советских военнопленных, на которых было написано, что они из Абхазии. Его заинтересовали документы о жителях Абхазии. В российском архиве удалось найти данные о 320 красноармейцах из Абхазии, которые попали в плен и содержались в немецких концлагерях. Все они погибли от издевательств, голода, холода и болезней.

Из 55 тысяч выходцев из Абхазии, воевавших на фронтах Великой Отечественной, восемь тысяч человек считаются пропавшими без вести. Благодаря этому проекту число советских солдат, считающихся пропавшими без вести, хоть немного, но уменьшается. Родственники получат копии документов, которые подтверждают, что их близкие погибли в застенках концлагерей. В трофейных архивах концлагерей даже сохранились протоколы допросов военнопленных.

«Для потомков очень важно знать, что их близкие не предали свои идеалы, не предали свою страну, не перешли на сторону врага, стойко приняли все тяготы плена, приняли мучительную смерть, как герои», - подчеркнул Скворцов.

В поиске информации в Абхазии о родственниках военнопленных Скворцову помогают офицеры и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища.

Они посещают семьи погибших в городах и районах Абхазии, ездят по селам, узнают у родственников погибших солдат дополнительную информацию, сохранившиеся фотографии, письма с фронта.

Сегодня Георгий Скворцов и курсанты СВОКУ передали родственникам документы красноармейцев, умерших в немецких концлагерях: Мкртыча Кансузяна, Гургена Малхасяна, Акопа Тыкнеджян, Сергея Арзуманяна, Ефрема Чепняна, Ованеса Чурбукряна. Теперь в семьях погибших будут храниться учетные карты, письма и другие обнаруженные в архивах сведения., подтверждающие, что они тоже воевали и погибли, став жертвами германского фашизма.

К примеру, родственники Гургена Малхасяна узнали, что он был узником концлагеря в г Дрездене, что похоронен в братской могиле в Саксонии.

Сегодня выяснилось, что красноармеец Александр Алания, который числился в списках пропавших без вести, на самом деле выжил в концлагере, и в 1944 году был освобожден. Александр благополучно вернулся в Абхазию, создал семью, вырастил детей, скончался от тяжелой болезни в 80-е годы.

Проект «Возвращение имени» будет продолжен, сообщил Георгий Скворцов.

Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Организаторы проекта делают все необходимое, чтобы восстановить историческую справедливость, уточнить судьбы людей, отдавших свои жизни за мир во всем мире.

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