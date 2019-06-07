Представляя законопроект, представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба сказал о том, что Центральная избирательная комиссия обратилась в Парламент с предложением о внесении изменения в действующую редакцию статьи 16 Конституционного Закона «О выборах Президента Республики Абхазия».

Сухум. 29 июля 2019. Абхазия-Информ. В избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах не будет печататься краткая биография кандидатов. Депутаты парламента внесли изменение закон «О выборах Президента Республики Абхазия», Оно касается текста избирательного бюллетеня.Об этом сообщает госинформагентсво "Апсныпресс".

В соответствии с действующим законодательством, «в избирательном бюллетене указываются в алфавитном порядке фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) кандидата в Президенты Республики Абхазия, также содержатся сведения о том, кем выдвинут зарегистрированный кандидат в Президенты Республики Абхазия.

После данных о кандидате в Президенты Республики Абхазия в бюллетене указываются данные о предложенном им кандидате в Вице-президенты Республики Абхазия».

По мнению Центризбиркома, избирательный бюллетень получается слишком перегруженным текстом, тем более, учитывая десять баллотирующихся кандидатов в президенты и столько же кандидатов в вице-президенты.

«Уместить в избирательном бюллетене все данные как кандидатов в президенты, так и кандидатов в вице-президенты на абхазском и русском языках очень трудно. Технически это возможно только в случае, если заказывать изготовление избирательных бюллетеней в типографии. В ЦИКе посчитал нецелесообразным переносить изготовление бюллетеней из Центризбиркома в какую-либо типографию, поскольку при изготовлении бюллетеней в ЦИКе присутствуют представители кандидатов. Кроме того, на техническом оборудовании, которое изготавливает бюллетени, установлен счетчик. … Процесс изготовления бюллетеней проходит под контролем и с участием представителей от всех зарегистрированных кандидатов в президенты Республики Абхазия. Именно поэтому ЦИК обратилась с предложением в Парламент поддержать их предложение и исключить из бюллетеня биографические данные кандидатов в президенты», - сказал Шамба.

При этом ЦИК изготовит и вывесит на каждом избирательном участке по единой установленной форме информационные материалы, содержащие фотографии и биографические данные как кандидатов в президенты, так и кандидатов в вице-президенты».

Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба в свою очередь сообщил, что законопроект обсуждался на заседании комитета. По итогам обсуждения было принято решение о вынесении его на ближайшее заседание сессии Парламента.