В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА И КЕРАМИСТА АСЛАНА НАНБА
Сухум. 29 июля 2019г. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась персональная выставка художника и керамиста Аслана Нанба.
Выставка приурочена к 60-летию художника. Поздравить юбиляра пришли многочисленные почитатели таланта мастера декоративно-прикладного творчества.
На выставке представлены как керамические изделия (коллекционные трубки, кувшины, графины, подсвечники, рожки для вина), так и живописные полотна.
Много лет Аслан Нанба оживляя глину, создает новые оригинальные фигуры. Любимые образы мастера глиняных изделий – люди.
«Это моя четвертая персональная выставка. Здесь представлены моя живопись и керамические изделия. Сегодня много возможностей для развития прикладного творчества. Я с удовольствием бы занимался с детьми, обучая их лепке из глины - этому весьма увлекательному занятию. Ко мне неоднократно обращались с предложением организовать студию», - сказал «Абхазия-Информ» Аслан Нанба.
А. Нанба уделяет большое внимание изготовлению колоритных абхазских сувениров. У его работ свой узнаваемый стиль. Многие туристы с удовольствием покупают различные глиняные фигурки, которые автор сам продает на сухумской набережной. «Это не сувениры, изготовленные в Китае. Я вкладываю в эти фигурки свои мысли и душу, стараюсь передавать абхазский колорит», - сказал Нанба.
Художник, напоминающий отчаянного романтика Дон Кихота, ежедневно устраивает на Набережной Махаджиров свой собственный вернисаж, ставший с годами местной достопримечательностью.
Нанба Аслан Тучбеевич родился 28 июля 1959 г. в селе Бармыш Гудаутского района. Художник-керамист.
Учился в Бармышской школе 8 лет. В 1979 г. окончил Сухумское художественное училище им. А. К. Чачба. С 1985 по 1989 г. обучался в Тбилисской государственной академии художеств на факультете керамики. С юности увлекался лепкой, резьбой по дереву, изображением животного мира, портретов, шрифтов.
Аслан Нанба начал заниматься керамикой после окончания Сухумского художественного училища. С 1979 г. принимает участие в выставках Союза художников Абхазии; участник выставок в республиках Северного Кавказа.
Керамические работы Нанба: статуэтки, вазы, маски, ритоны, кружки, кувшины, подсвечники, курительные трубки, колокольчики и др. - выделяются ярко выраженным национальным колоритом, отражают быт, традиции, своеобразие абхазской культуры.
Он также автор множества живописных картин. Работы Нанба находятся в частных коллекциях любителей прикладного искусства России, стран СНГ, в музеях США, Израиля, Греции.
В 2011 году был издан каталог работ Аслана Нанба под названием "Главный герой - абхаз".
Последнее от
- В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ НЕ БУДЕТ ПЕЧАТАТЬСЯ КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ КАНДИДАТОВ
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ЕЩЕ ШЕСТИ УРОЖЕНЦЕВ АБХАЗИИ - УЗНИКОВ НЕМЕЦКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
- ДАМЕЮ КУЧУБЕРИЯ НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКОМ «КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ»
- СОФИНАНСИРОВАНИЕ МВД АБХАЗИИ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО НА ОСНОВЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОГЛАШЕНИЯ