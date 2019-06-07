 

Календарь событий

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА И КЕРАМИСТА АСЛАНА НАНБА

Новости Понедельник, 29 июля 2019 15:25
Оцените материал
(0 голосов)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА И КЕРАМИСТА АСЛАНА НАНБА

Сухум. 29 июля 2019г. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась персональная выставка художника и керамиста Аслана Нанба.

Выставка приурочена к 60-летию художника. Поздравить юбиляра пришли многочисленные почитатели таланта мастера декоративно-прикладного творчества.

На выставке представлены как керамические изделия (коллекционные трубки, кувшины, графины, подсвечники, рожки для вина), так и живописные полотна.

Много лет Аслан Нанба оживляя глину, создает новые оригинальные фигуры. Любимые образы мастера глиняных изделий  – люди.

«Это моя четвертая персональная выставка. Здесь представлены моя живопись и керамические изделия. Сегодня много возможностей для развития прикладного творчества. Я с удовольствием бы занимался с детьми, обучая их лепке из глины - этому весьма увлекательному занятию. Ко мне неоднократно обращались с предложением организовать студию», - сказал «Абхазия-Информ» Аслан Нанба.

А. Нанба уделяет большое внимание изготовлению колоритных абхазских сувениров. У его работ свой узнаваемый стиль. Многие туристы с удовольствием покупают различные глиняные фигурки, которые автор сам продает на сухумской набережной. «Это не сувениры, изготовленные в Китае. Я вкладываю в эти фигурки свои мысли и душу, стараюсь передавать абхазский колорит», - сказал Нанба.

Художник, напоминающий отчаянного романтика Дон Кихота, ежедневно устраивает на Набережной Махаджиров свой собственный вернисаж, ставший с годами местной достопримечательностью.

Нанба Аслан Тучбеевич родился 28 июля 1959 г. в селе Бармыш Гудаутского района. Художник-керамист.

Учился в Бармышской школе 8 лет. В 1979 г. окончил Сухумское художественное училище им. А. К. Чачба. С 1985 по 1989 г. обучался в Тбилисской государственной академии художеств на факультете керамики. С юности увлекался лепкой, резьбой по дереву, изображением животного мира, портретов, шрифтов.

Аслан Нанба начал заниматься керамикой после окончания Сухумского художественного училища. С 1979 г. принимает участие в выставках Союза художников Абхазии; участник выставок в республиках Северного Кавказа.

Керамические работы Нанба: статуэтки, вазы, маски, ритоны, кружки, кувшины, подсвечники, курительные трубки, колокольчики и др. - выделяются ярко выраженным национальным колоритом, отражают быт, традиции, своеобразие абхазской культуры.

Он также автор множества живописных картин. Работы Нанба находятся в частных коллекциях любителей прикладного искусства России, стран СНГ, в музеях США, Израиля, Греции.

В 2011 году был издан каталог работ Аслана Нанба под названием "Главный герой - абхаз".

67382625_403627927169039_1651591847899824128_n.jpg   67304568_404242613548969_8866237431653859328_n.jpg 

67321129_518995998846764_3933098709125955584_n.jpg   67403391_736304150121315_7713416918908010496_n.jpg

67624979_2100401843597640_6989381227752980480_n.jpg   67402961_2415368708693880_6524476091980054528_n.jpg

67478489_2669370536426290_2689328480021118976_n.jpg   67824348_373775876648541_625767457897840640_n.jpg

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июля 2019 15:41

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ НЕ БУДЕТ ПЕЧАТАТЬСЯ КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ КАНДИДАТОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.