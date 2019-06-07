ЗОСМА ГИЦБА НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МВД РА

Исполняющим обязанности начальника УВД по г. Сухум назначен подполковник милиции Квициния А. Э., освобожденный от должности заместителя начальника Сухумского УВД по воспитательной работе.

Согласно приказу министра внутренних дел Гарри Аршба, исполняющим обязанности начальника Управления уголовного розыска МВД РА назначен полковник милиции Гицба Зосма Сардионович, освобожденный от должности начальника УВД по г. Сухум.

Напомним, что 19 июля Сухумский городской суд рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальника управления угрозыска МВД Бадри Джикирба, его заместителя Аслана Чедия, начальника отдела УУР МВД Минаса Одабашьяна и старшего оперуполномоченного этого же Управления Левана Топурия. Они подозреваются в превышении должностных полномочий и применении физического насилия к Анзору Тарба, подвергнутому административному аресту на 15 суток.

По версии предварительного следствия, должностные лица МВД РА в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303 в здании МВД, требуя от Анзора Тарба признания вины в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, причинили ему множественные телесные повреждения несовместимые с жизнью.