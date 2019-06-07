ЗОСМА ГИЦБА НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МВД РА
Сухум. 29 июля 2019. Абхазия-Информ. В подразделениях МВД РА произведен ряд кадровых назначений, сообщает пресс-служба МВД РА. http://mvdra.org/
Согласно приказу министра внутренних дел Гарри Аршба, исполняющим обязанности начальника Управления уголовного розыска МВД РА назначен полковник милиции Гицба Зосма Сардионович, освобожденный от должности начальника УВД по г. Сухум.
Исполняющим обязанности начальника УВД по г. Сухум назначен подполковник милиции Квициния А. Э., освобожденный от должности заместителя начальника Сухумского УВД по воспитательной работе.
По версии предварительного следствия, должностные лица МВД РА в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303 в здании МВД, требуя от Анзора Тарба признания вины в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, причинили ему множественные телесные повреждения несовместимые с жизнью.
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