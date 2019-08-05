СТРОИТЕЛИ ПОЛНОСТЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ МАЧАРА

Глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия и представители строительной компании рассказали премьер-министру о том, что мост через реку Мачара в селе Мархьяул протяженностью в 140 метров, сильно пострадавший из-за ливневых дождей, полностью реконструирован.

Сухум. 5 августа 2019. Абхазия-Информ . Премьер-министр Валерий Бганба ознакомился с ходом восстановительных работ на объектах в инфраструктуры в Гулрыпшском районе, пострадавших в результате стихийных бедствий.

По словам представителя строительной компании «Лига – 1», из-за размыва дна речного русла произошёл подмыв мостовых опор.

«Была полностью нарушена несущая способность моста, особенно в той части, где были подмыты опоры. Все опоры реконструированы, проведено сплошное армирование, восстановлены ограждения», – рассказала главный инженер компании Марина Самойлова.

По сообщению главы района, металлические элементы моста теперь с антикоррозионной защитой, что положительно скажется на его эксплуатации.

Мостовое покрытие также подвергли противопожарной и антисептической обработке, что гарантирует эффективную защиту древесины от гниения.

Также проведены дополнительные инженерно-технические мероприятия по расчистке и спрямлению русла реки, что позволило увеличить пропускную способность за счет увеличения уклона дна реки, сооружены искусственные дамбы – возвышения по краям русла из песчано-гравийной смеси высотой до пяти метром.

Река Мачара разделяет село Марьяул на две равные части, восстановление моста позволит беспрепятственно передвигаться из одной части в другую как пешеходам, так и автотранспорту.

Глава правительства ознакомился также с ходом противопаводковых мероприятий в районе Каштака.

Там из-за ливней имеющиеся резервуары дождевых стоков не справлялись с нагрузкой. Строители модернизировали водостоки: расширили котлованы, углубили траншеи, вдоль главной трассы – Абжуйского шоссе - организованы ливневые стоки с большой пропускной способностью и устроены 10 переходов над дождевыми канавами с целью недопущения подмыва территории.

Завершая рабочую поездку в Гулрыпшский район, Валерий Бганба отметил высокое качество проведённых работ.

«Оперативность строителей позволила избежать необратимых последствий. Мост через реку Мачара - важный объект для всего района, его аварийное состояние могло привести к несчастным случаям, отсутствие погрешностей в выполненных работах гарантирует эксплуатацию моста на долгие годы», – сказал премьер-министр.