 

В мире

МЧС НАЗВАЛО ПРИЧИНУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
августа 01 2019

МЧС НАЗВАЛО ПРИЧИНУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРОВ В СИБИРИ

В ведомстве заявили, что площадь возгораний увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению МОСКВА, 1…
ПУТИН ПОРУЧИЛ МИНОБОРОНЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
июля 31 2019
ПУТИН ПОРУЧИЛ МИНОБОРОНЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В СИБИРИ
АВИАЦИЯ МЧС ПРИСТУПИЛА К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
июля 31 2019
АВИАЦИЯ МЧС ПРИСТУПИЛА К ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Календарь событий

« Август 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТРОИТЕЛИ ПОЛНОСТЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ МАЧАРА

Новости Понедельник, 05 августа 2019 15:50
Оцените материал
(0 голосов)
СТРОИТЕЛИ ПОЛНОСТЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ МАЧАРА

 

Сухум. 5 августа 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба ознакомился с ходом восстановительных работ на объектах в инфраструктуры в Гулрыпшском районе, пострадавших в результате стихийных бедствий.

Глава Правительства ознакомился с результатом строительства моста

Глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия и представители строительной компании рассказали премьер-министру о том, что мост через реку Мачара в селе Мархьяул протяженностью в 140 метров, сильно пострадавший из-за ливневых дождей, полностью реконструирован.

По словам представителя строительной компании «Лига – 1», из-за размыва дна речного русла произошёл подмыв мостовых опор.

«Была полностью нарушена несущая способность моста, особенно в той части, где были подмыты опоры. Все опоры реконструированы, проведено сплошное армирование, восстановлены ограждения», – рассказала главный инженер компании Марина Самойлова.

По сообщению главы района, металлические элементы моста теперь с антикоррозионной защитой, что положительно скажется на его эксплуатации.

Мостовое покрытие также подвергли противопожарной и антисептической обработке, что гарантирует эффективную защиту древесины от гниения.

Также проведены дополнительные инженерно-технические мероприятия по расчистке и спрямлению русла реки, что позволило увеличить пропускную способность за счет увеличения уклона дна реки, сооружены искусственные дамбы – возвышения по краям русла из песчано-гравийной смеси высотой до пяти метром.

Река Мачара разделяет село Марьяул на две равные части, восстановление моста позволит беспрепятственно передвигаться из одной части в другую как пешеходам, так и автотранспорту.

Глава правительства ознакомился также с ходом противопаводковых мероприятий в районе Каштака.

Там из-за ливней имеющиеся резервуары дождевых стоков не справлялись с нагрузкой. Строители модернизировали водостоки: расширили котлованы, углубили траншеи, вдоль главной трассы – Абжуйского шоссе - организованы ливневые стоки с большой пропускной способностью и устроены 10 переходов над дождевыми канавами с целью недопущения подмыва территории.

Завершая рабочую поездку в Гулрыпшский район, Валерий Бганба отметил высокое качество проведённых работ.

«Оперативность строителей позволила избежать необратимых последствий. Мост через реку Мачара - важный объект для всего района, его аварийное состояние могло привести к несчастным случаям, отсутствие погрешностей в выполненных работах гарантирует эксплуатацию моста на долгие годы», – сказал премьер-министр.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 05 августа 2019 15:52

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « МИНЗДРАВ АБХАЗИИ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО МЕСЯЦА ПОГАСИТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД РОССИЙСКИМИ КЛИНИКАМИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.