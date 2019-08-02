МИНЗДРАВ АБХАЗИИ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО МЕСЯЦА ПОГАСИТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД РОССИЙСКИМИ КЛИНИКАМИ

В рамках ряда договоренностей между министерствами здравоохранения Абхазии и России, достигнутых в ходе встреч в Москве в 2018 и 2019 году, а также согласно последнему решению российско-абхазской межправительственной комиссии, весь долг российским клиникам за период с 2012 по 2017 год включительно в размере 31 млн 120 тысяч 674 руб. будет погашен в течение ближайшего месяца.

«Это крайне важный факт для граждан Абхази, не имеющих российское гражданство и полис ОМС, ведь теперь в случае необходимости у нас не будет никаких препятствий для направления этих пациентов для оказания им высокотехнологичной медицинской помощи в ведущие федеральные научные клинические центры России», - отметил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Кроме того, по словам министра, погашение долгов даст возможность сэкономить немалые бюджетные средства по централизованной программе лечения за пределами республики, которые будут направлены на дальнейшее оказание специализированной помощи пациентам как на территории Абхазии, так и за её пределами.

Также из бюджета республики выделены 5 млн 811 тыс. рублей на приобретение специализированного санитарного транспорта класса «А». В течение двух месяцев четыре автомобиля скорой помощи марки «УАЗ» будут приобретены непосредственно на заводе-изготовителе в городе Ульяновске и доставлены в Сухум. Они будут предназначены для оказания скорой помощи в сельской местности.

Следует отметить, что в 2017 году Минздрав Абхазии приобрел для службы скорой помощи страны 8 автомобилей класса «В», которые в 2018 году были оснащены всем необходимым оборудованием.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.