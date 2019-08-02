РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЕ ПО ДЕЛУ О ПОХИЩЕНИИ ОМАРА МЕРЦХУЛАВА СОТРУДНИКИ МВД КУЛОВ И АУТЛЕВ ЗАКЛЮЧЕНЫ ПОД СТРАЖУ

Сухум. 5 августа 2019. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд по ходатайству Генеральной прокуратуры РА до 28 августа 2019 года заключил под стражу начальника отдела Управления Угрозыска МВД РА Виталия Кулова и старшего оперуполномоченного этого же Управления Адгура Аутлева. Об этом сообщается на сайте Сухумского городского суда http://sg-s.org.

По версии предварительного следствия, должностные лица МВД в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303 здания МВД РА, требуя признания вины в соучастии в совершении особо тяжкого преступления - похищении Омара Мерцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, ранее подвергнутому административному аресту на 15 суток.

В результате применения физического насилия, Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Ранее по данному уголовному делу по ходатайству Генеральной прокуратуры РА были взяты под домашний арест начальник управления уголовного розыска Бадри Джикирба, его заместитель Аслан Чедия, начальник отдела УУР МВД Минас Одабашян и старший оперуполномоченный этого же Управления Леван Топурия.

Уголовное дело в отношении В. Кулова, А. Аутлева и других должностных лиц МВД было возбуждено прокуратурой города Сухум 13 июля 2019 г.. 19 июля В. Кулов и А. Аутлев были объявлены в розыск, а 29 июля 2019 года они добровольно явились в следственные органы и в тот же день были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочии.

Упомянутые в информации лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.