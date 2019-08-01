Сухум. 2 августа 2019. Абхазия-Информ . В новом составе Сухумского городского Собрания станет на семь депутатов меньше Такое решение было принято сегодня на очередном заседании Собрания. Вопрос уменьшения количества депутатов, инициированный Дмитрием Маршания, рассматривался не первый раз, и, как всегда, очень бурно и эмоционально.

Д. Маршания, как руководитель депутатской комиссии в составе 7 человек, прорабатывавшей вынесенный на обсуждение вопрос, озвучил предложение о сокращении количества депутатов. По его мнению, коллегиальный орган не может состоять из четного числа его членов.

«До внесения изменений в Закон «Об управлении в административно-территориальных единицах», избиралось четное число депутатов, а один из них становился главой администрации города, соответственно, в голосовании принимали участие 25 человек. Теперь кандидатуру главы представляет президент, а Собрание дает согласие на его назначение. В связи с этим, количество депутатов обязательно должно быть нечетным, - подчеркнул Дмитрий Маршания.

Он отметил, что город поделен на 26 округов, в которых количество избирателей сильно разнится, что противоречит закону. Также, по его мнению, меньшее количество депутатов приведет к здоровой конкуренции.

После дебатов большинством голосов решили сократить количество депутатов Сухумского городского Собрания до 19 человек.

Этот вопрос повестки дня обсуждался в разделе «Разное». А по повестке дня было принято решение о даче согласия на назначение Мадины Леонидовны Харазия на должность начальника Управления социального обеспечения Администрации г. Сухум.

Кандидатуру М. Харазия представила заместитель мэра Лейла Дзыба, которая сообщила, что окончившая на «отлично» РУДН (Москва) Мадина Леонидовна работала с 2008 по 2010 год экономистом в Абхазском морском пароходстве, затем была гендиректором ООО «Наш Дом», а с мая 2018 года – заместителем начальника Управления соцобеспечения. Поддержать предложенную кандидатуру депутатов попросила и Наира Семеновна Бобылева, которая много лет была начальником этого Управления.

Перед тайным голосованием, а по регламенту все кадровые вопросы решаются именно таким образом, председатель Собрания Константин Пилия поблагодарил за неустанный труд Наиру Бобылеву, пожелал ей здоровья и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Бобылева продолжит работу в качестве заместителя начальника Управления.

Большинством голосов депутатов (15 из 19 присутствовавших на заседании) было решено дать согласие на назначение Мадины Харазия начальником Управления социального обеспечения Администрации г .Сухум.

По инициативе Константина Пилия на заседание Собрания были приглашены профессор, доктор медицинских наук, академик Анна Туманова, научный сотрудник Института природно-технических систем Татьяна Горбунова, заведующий кафедрой, к.ф.н., доцент Беслан Камкия. Представляя гостей, К. Пилия подчеркнул, что ученые готовы предложить свой проект по очистке Сухумского озера и рекультивации свалки.

Камкия, Туманова и Горбунова коротко рассказали о своем проекте, крайне необходимых очистных работах и о том, какие потребуются финансовые затраты. Депутаты с интересом выслушали предложения и посчитали необходимым провести специальное заседание, чтобы ученые могли презентовать свой проект по безусловно актуальной для Сухума теме.

Об этом сообщает пресс-служба СГС.