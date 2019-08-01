Сухум. 2 августа 2019. Абхазия-Информ . Во время раскопок в окрестностях г. Очамчыра археологи обнаружили древнюю плинфу (от греч. πλίνθος — «плита») с надписью на неизвестном языке. Об этом рассказал «Абхазия-Иниформ» руководитель абхазской части совместной российско-абхазской археологической экспедиции, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

Абхазский ученый уточнил, что Очамчырские раскопки являются продолжением Ткуарчальской археологической экспедиции в поселке Джантуха Ткуарчалского района. Джантухский могильник эпохи поздней бронзы впервые был обнаружен археологами в 2005 году. За 14 летний период археологических экспедиций в могильнике было обнаружена серия античного керамического импорта VI-II вв. до н.э., различные фрагменты чернолаковой посуды, датируемой IV-III векам до нашей эры, изделия из бронзы, золота и др. Фрагменты керамической посуды эллинского периода, является доказательством развитых торговых связей людей, живших в горах Абхазии.

«Теперь наша экспедиция продолжается на побережье, в окрестностях современной Очамчыры. Последние раскопки в этих местах производились в 1984 году под руководством историка Сергея Мироновича Шамба. В эти дни работа ведется весьма активно, и уже есть достаточно интересные древние артефакты, в том числе и керамика», - сказал Аркадий Джопуа.

Гюэнос (Гиенос) — древнейший город на территории современной Абхазии, греческий полис VIII-VI вв. до н. э., впервые упомянутый Псевдо-Скилаком, который жил в VI веке до н.э. и в своих исторических периплах использовал сведения различных греческих географов.

Сегодня основная задача археологов - сопоставить керамику, найденную в Джантухском могильнике с той, которая извлечена из развалов древнего Гюэноса.

«Пока рановато говорить об успехах, но уже есть достаточно интересный материал. Нам очень интересно, существует ли какая-то связь между находками в горной и прибрежной частях Абхазии. Для такого рода утверждений необходимы дальнейшие лабораторные исследования, требующие значительные финансовые возможности. Основная финансовая нагрузка при проведении самих раскопок, конечно же, пока российская. Раскопки этого лета более ограничены, но в будущем году совместная экспедиция намерена провести широкомасштабные исследования в Очамчыре», - сказал собеседник агентства.

Экспедиция продолжится до 20 августа. Ее участникам активно помогает Администрация Очамчырского района. Они живут в комфортабельном интернате, есть микроавтобус, созданы все условия для работы. Археологи убеждены в том, что раскопки, свидетельствующие о существовании тысячелетней культурной традиции, привлекут множество туристов в Очамчыру, к местам с многовековой историей.