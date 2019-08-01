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Абхазия Информ

11 КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ АБХАЗИИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

Новости Пятница, 02 августа 2019 13:05
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11 КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ АБХАЗИИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

 

Сухум. 2 августа 2019. Абхазия-Информ. Отдельным категориям пенсионеров перечислили единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей, сказала в интервью Sputnik Абхазия начальник Управления пенсий и пособий министерства труда, занятости и соцобеспечения Абхазии Анжела Читанава.

Всего единовременные выплаты получат 5 155 человек, что составит 51 млн 550 тысяч рублей.

"Одиннадцати категориям пенсионеров, стоящим на учете в отделах соцобеспечения районов и Управлении соцобеспечения города Сухум, произведена единовременная выплата. Средства были зачислены на банковские карты пенсионеров", - цитирует Анжелу Читанава Sputnik Абхазия.

По словам заместителя министра труда, занятости и соцобеспечения Наалы Лакоба, такая мера социальной поддержки, как единовременная выплата отдельным категориям пенсионеров, осуществляется впервые по соглашению между двумя странами.  

Категории пенсионеров, которые получат единовременную выплату:  

  1. Участники Великой Отечественной войны;
  2. Инвалиды Великой Отечественной войны I группы, II группы, III группы;
  3. Семьи погибших в Великой Отечественной войне;
  4. Инвалиды Отечественной войны народа Абхазии I группы, II группы, III группы;
  5. Инвалиды-резервисты Вооруженных сил;
  6. Инвалиды срочной военной службы I группы, II группы, III группы;
  7. Семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии;
  8. Семьи погибших резервистов Вооруженных сил;
  9. Семьи погибших военнослужащих срочной военной службы;
  10. Семьи умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии;
  11. Семьи умерших инвалидов резервистов Вооруженных сил.

17 июля 2019 года премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и заместитель председателя правительства России Виталий Мутко подписали «Решение сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о распределении части нераспределенных средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание Российской Федерацией помощи Республике Абхазия в целях социально-экономического развития в 2019 году» в объеме 109 млн 332 тыс. рублей для осуществления единовременных выплат отдельным категориям граждан Республики Абхазия и финансирования расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов в текущем году.

51 млн 600 тысяч рублей предусмотрено на осуществление единовременных выплат в текущем году участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, членам семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

57 млн 732 тыс. рублей было решено направить на финансирование расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов, таких как дополнительное финансирование приобретения и доставки 14 автобусов, пяти единиц специализированной техники для перевозки и компактирования отходов потребления, четырех машин скорой медицинской помощи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Прочитано 23 раз Последнее изменение Пятница, 02 августа 2019 16:54

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