11 КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ АБХАЗИИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

Всего единовременные выплаты получат 5 155 человек, что составит 51 млн 550 тысяч рублей.

Сухум. 2 августа 2019. Абхазия-Информ. Отдельным категориям пенсионеров перечислили единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей, сказала в интервью Sputnik Абхазия начальник Управления пенсий и пособий министерства труда, занятости и соцобеспечения Абхазии Анжела Читанава.

"Одиннадцати категориям пенсионеров, стоящим на учете в отделах соцобеспечения районов и Управлении соцобеспечения города Сухум, произведена единовременная выплата. Средства были зачислены на банковские карты пенсионеров", - цитирует Анжелу Читанава Sputnik Абхазия.

По словам заместителя министра труда, занятости и соцобеспечения Наалы Лакоба, такая мера социальной поддержки, как единовременная выплата отдельным категориям пенсионеров, осуществляется впервые по соглашению между двумя странами.

Категории пенсионеров, которые получат единовременную выплату:

Участники Великой Отечественной войны; Инвалиды Великой Отечественной войны I группы, II группы, III группы; Семьи погибших в Великой Отечественной войне; Инвалиды Отечественной войны народа Абхазии I группы, II группы, III группы; Инвалиды-резервисты Вооруженных сил; Инвалиды срочной военной службы I группы, II группы, III группы; Семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии; Семьи погибших резервистов Вооруженных сил; Семьи погибших военнослужащих срочной военной службы; Семьи умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии; Семьи умерших инвалидов резервистов Вооруженных сил.

17 июля 2019 года премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и заместитель председателя правительства России Виталий Мутко подписали «Решение сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о распределении части нераспределенных средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание Российской Федерацией помощи Республике Абхазия в целях социально-экономического развития в 2019 году» в объеме 109 млн 332 тыс. рублей для осуществления единовременных выплат отдельным категориям граждан Республики Абхазия и финансирования расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов в текущем году.

51 млн 600 тысяч рублей предусмотрено на осуществление единовременных выплат в текущем году участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, членам семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

57 млн 732 тыс. рублей было решено направить на финансирование расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов, таких как дополнительное финансирование приобретения и доставки 14 автобусов, пяти единиц специализированной техники для перевозки и компактирования отходов потребления, четырех машин скорой медицинской помощи.

© Sputnik / Томас Тхайцук