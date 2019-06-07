ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ О ХАДЖИМБА: «У НАС ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ФАЗА СОТРУДНИЧЕСТВА, ВСЕ СТРУКТУРЫ ВЛАСТИ НАСТРОЕНЫ ВАМИ НА ОЧЕНЬ КОНСТРУКТИВНЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД»

Приветствуя суркова, хаджимба сказал: «Мы рады встретить Вас в Абхазии. Наше сотрудничество с Российской Федерацией развивается достаточно активно. Объекты, включенные в Инвестпрограмму, особенно школы и детские сады, находятся на завершающих стадиях. Практически к первому сентября их двери откроются. За короткий промежуток времени мы сумели реализовать задачи, которые ставили перед собой, и благодаря финансовой помощи со стороны России эти вопросы интенсивно решаются».

Владислав Сурков поблагодарил Президента за встречу.

«Очень рад, что у Вас есть время встретиться. Мы успели посетить некоторые объекты, которые входили в Инвестиционную программу, такие важные, как школы, которые первого сентября откроются. У нас очень хорошая фаза сотрудничества, все структуры власти настроены Вами на очень конструктивный, профессиональный подход. У нас очень гармоничные отношения между нашими правительствами в экономической сфере. Результаты есть, и они радуют».

В ходе встречи Рауль Хаджимба и Владислав Сурков обсудили вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг., а также параметры Инвестпрограммы на 2020-2022 годы.