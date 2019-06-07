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Абхазия Информ

ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ И ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТЫ, СТРОЯЩИЕСЯ ЗА СЧЕТ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

Новости Среда, 31 июля 2019 18:43
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ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ И ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТЫ, СТРОЯЩИЕСЯ ЗА СЧЕТ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 31 июля 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба с помощником Президента Российской Федерации Владиславом Сурковым в рамках его рабочего визита в Абхазию посетили объекты строительства в Гагрском и Гудаутском районах. Об этом сообщает сайт правительства РА.

Бганба и Сурков осмотрели электрическую подстанцию «Гагра-1», построенную за счёт средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказав о выполненных работах, подчеркнул, что подстанция в разрезе полноценного энергоснабжения Гагрского района имеет стратегическое значение.

«В системе энергоснабжения Гагры подстанция занимает важное место, объект серьёзный. Мы провели глобальную работу, реконструкция позволила подстанции удвоить вырабатываемую мощность», – сообщил Басария. 

По данным подрядной организации, до начала реконструкции мощность подстанции составляла 20 МВт, сейчас достигает отметки 50 МВт. Подстанция питает электроэнергией всю центральную часть города Гагра, это около 8 тысяч абонентов.  Стоимость реконструкции – 167 млн. рублей.

Валерий Бганба и Владислав Сурков осмотрели главный щит управления, помещение распределительного устройства, пункт оперативного управления, а также административное здание на территории подстанции, предназначенное в будущем для обучения и подготовки кадров. 

В Гудаутском районе глава правительства и Владислав Сурков  посетили здание Лыхненской средней школы имени Платона Шакрыл. 

Премьер-министр ознакомился со строительной готовностью объекта. Согласно проекту, в четырехэтажном здании образовательного учреждения расположатся 50 классов, кроме того, будут организованы и укомплектованы кабинеты химии и труда. Площадь школьного спортзала составляет 370 кв.м. при общей площади всех помещений здания 6 600 кв. м.

Представители компании, выполняющей строительные работы, отметили, что здание оснащено системами электрического обогрева помещений и видеонаблюдения. На стадии завершения работы над установкой очистных сооружений. 

По данным Управления капитального строительства, сметная стоимость объекта составляет 135 млн. 920 тыс. рублей. 

Помощник Президента Российской Федерации Владислав Сурков поинтересовался численностью обучающихся в школе учеников, расспросил об особенностях образовательной программы, пожелал руководству и преподавательскому составу школы плодотворной работы в деле воспитания и образования молодых граждан республики. 

Завершая осмотр, премьер-министр Валерий Бганба отметил важность завершения всех работ, в том числе по оснащению классов всем необходимым оборудованием до 1 сентября текущего года.

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Прочитано 32 раз Последнее изменение Четверг, 01 августа 2019 10:42

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