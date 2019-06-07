ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ И ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТЫ, СТРОЯЩИЕСЯ ЗА СЧЕТ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
Сухум. 31 июля 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба с помощником Президента Российской Федерации Владиславом Сурковым в рамках его рабочего визита в Абхазию посетили объекты строительства в Гагрском и Гудаутском районах. Об этом сообщает сайт правительства РА.
Бганба и Сурков осмотрели электрическую подстанцию «Гагра-1», построенную за счёт средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказав о выполненных работах, подчеркнул, что подстанция в разрезе полноценного энергоснабжения Гагрского района имеет стратегическое значение.
«В системе энергоснабжения Гагры подстанция занимает важное место, объект серьёзный. Мы провели глобальную работу, реконструкция позволила подстанции удвоить вырабатываемую мощность», – сообщил Басария.
По данным подрядной организации, до начала реконструкции мощность подстанции составляла 20 МВт, сейчас достигает отметки 50 МВт. Подстанция питает электроэнергией всю центральную часть города Гагра, это около 8 тысяч абонентов. Стоимость реконструкции – 167 млн. рублей.
Валерий Бганба и Владислав Сурков осмотрели главный щит управления, помещение распределительного устройства, пункт оперативного управления, а также административное здание на территории подстанции, предназначенное в будущем для обучения и подготовки кадров.
В Гудаутском районе глава правительства и Владислав Сурков посетили здание Лыхненской средней школы имени Платона Шакрыл.
Премьер-министр ознакомился со строительной готовностью объекта. Согласно проекту, в четырехэтажном здании образовательного учреждения расположатся 50 классов, кроме того, будут организованы и укомплектованы кабинеты химии и труда. Площадь школьного спортзала составляет 370 кв.м. при общей площади всех помещений здания 6 600 кв. м.
Представители компании, выполняющей строительные работы, отметили, что здание оснащено системами электрического обогрева помещений и видеонаблюдения. На стадии завершения работы над установкой очистных сооружений.
По данным Управления капитального строительства, сметная стоимость объекта составляет 135 млн. 920 тыс. рублей.
Помощник Президента Российской Федерации Владислав Сурков поинтересовался численностью обучающихся в школе учеников, расспросил об особенностях образовательной программы, пожелал руководству и преподавательскому составу школы плодотворной работы в деле воспитания и образования молодых граждан республики.
Завершая осмотр, премьер-министр Валерий Бганба отметил важность завершения всех работ, в том числе по оснащению классов всем необходимым оборудованием до 1 сентября текущего года.
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