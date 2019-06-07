ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ И ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТЫ, СТРОЯЩИЕСЯ ЗА СЧЕТ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказав о выполненных работах, подчеркнул, что подстанция в разрезе полноценного энергоснабжения Гагрского района имеет стратегическое значение.

Сухум. 31 июля 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба с помощником Президента Российской Федерации Владиславом Сурковым в рамках его рабочего визита в Абхазию посетили объекты строительства в Гагрском и Гудаутском районах. Об этом сообщает сайт правительства РА.

По данным подрядной организации, до начала реконструкции мощность подстанции составляла 20 МВт, сейчас достигает отметки 50 МВт. Подстанция питает электроэнергией всю центральную часть города Гагра, это около 8 тысяч абонентов. Стоимость реконструкции – 167 млн. рублей.

Валерий Бганба и Владислав Сурков осмотрели главный щит управления, помещение распределительного устройства, пункт оперативного управления, а также административное здание на территории подстанции, предназначенное в будущем для обучения и подготовки кадров.

В Гудаутском районе глава правительства и Владислав Сурков посетили здание Лыхненской средней школы имени Платона Шакрыл.

Премьер-министр ознакомился со строительной готовностью объекта. Согласно проекту, в четырехэтажном здании образовательного учреждения расположатся 50 классов, кроме того, будут организованы и укомплектованы кабинеты химии и труда. Площадь школьного спортзала составляет 370 кв.м. при общей площади всех помещений здания 6 600 кв. м.

Представители компании, выполняющей строительные работы, отметили, что здание оснащено системами электрического обогрева помещений и видеонаблюдения. На стадии завершения работы над установкой очистных сооружений.

По данным Управления капитального строительства, сметная стоимость объекта составляет 135 млн. 920 тыс. рублей.

Помощник Президента Российской Федерации Владислав Сурков поинтересовался численностью обучающихся в школе учеников, расспросил об особенностях образовательной программы, пожелал руководству и преподавательскому составу школы плодотворной работы в деле воспитания и образования молодых граждан республики.

Завершая осмотр, премьер-министр Валерий Бганба отметил важность завершения всех работ, в том числе по оснащению классов всем необходимым оборудованием до 1 сентября текущего года.