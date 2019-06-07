В СОЧИ ОТКРЫЛАСЬ ПАНОРАМНАЯ ПЛОЩАДКА С ВИДОМ НА КАВКАЗСКИЕ ГОРЫ
Новости Среда, 31 июля 2019 10:25
Сухум. 31 июля 2019. Абхазия-Информ. В Сочи открылась панорамная площадка с видом на Кавказские горы, сообщает телеканал «Кубань 24»
Смотровая площадка с обзором 360° расположена на высоте 2 200 метров в районе курорта «Горки Город». С нее открывается панорамный вид на Кавказские горы, поселки Красная Поляна и Эсто-Садок, долину реки Мзымта и горные вершины республик Адыгея и Абхазия.
В течение двух месяцев там будут также оборудованы подвесной мост и качели.
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