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Абхазия Информ

В СОЧИ ОТКРЫЛАСЬ ПАНОРАМНАЯ ПЛОЩАДКА С ВИДОМ НА КАВКАЗСКИЕ ГОРЫ

Новости Среда, 31 июля 2019 10:25
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Сухум. 31 июля 2019. Абхазия-Информ. В Сочи открылась панорамная площадка с видом на Кавказские горы, сообщает телеканал «Кубань 24»

Смотровая площадка с обзором 360° расположена на высоте 2 200 метров в районе курорта «Горки Город». С нее открывается панорамный вид на Кавказские горы, поселки Красная Поляна и Эсто-Садок, долину реки Мзымта и горные вершины республик Адыгея и Абхазия.

В течение двух месяцев там будут также оборудованы подвесной мост и качели.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 31 июля 2019 10:26

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