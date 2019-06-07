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Абхазия Информ

СО 2 ПО 11 АВГУСТА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ БУДУТ ВЫСТУПАТЬ КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 30 июля 2019 15:30
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СО 2 ПО 11 АВГУСТА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ БУДУТ ВЫСТУПАТЬ КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

 

Сухум. 30 Июля 2019. Абхазия-Информ. Со 2 по 11 августа в прямом эфире Абхазского телевидения будут выступать кандидаты в президенты Абхазии, а с 12 по 21 – кандидаты в вице-президенты.

29 июля Центризбирком РА путем жеребьевки определил порядок предоставления экранного времени на государственном телевидении кандидатам в президенты и вице-президенты РА для предвыборной агитации.

В соответствии с жеребьевкой, проведенной в Центризбиркоме,

  • 2 августа 2019 г. в прямом эфире АГТРК будет выступать Астамур Какалия,
  • 3 августа 2019 г. – Алхас Квициниа,
  • 4 августа 2019 г. – Алмас Джапуа,
  • 5 августа 2019 г. – Рауль Хаджимба,
  • 6 августа 2019 г. – Артур Анкваб,
  • 7 августа 2019 г. – Астамур Тарба,
  • 8 августа 2019 г. – Шамиль Адзынба,
  • 9 августа 2019 г. – Леонид Дзапшба,
  • 10 августа 2019 г. – Астамур Отырба,
  • 11 августа 2019 г. – Олег Аршба.

Продолжительность прямых эфиров кандидатов в президенты – один час, кандидатов в вице-президенты – 30 минут.

В день выступления в прямом эфире Абхазского телевидения кандидата в вице-президенты будет также показан 30-минутный фильм о кандидате в президенты, с которым в паре баллотируется данный кандидат в вице-президент .

  • 12 августа в прямом эфире АГТРК будет выступать кандидат в вице-президенты Рафаэль Ампар, в этот же день будет показан фильм о кандидате в президенты Шамиле Адзынба.
  • 13 августа – выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Вианора Ашба и фильм о кандидате в президенты Леониде Дзапшба,
  • 14 августа – выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Олега Барциц и фильм о кандидате в президенты Олеге Аршба,
  • 15 августа - выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Тамаза Кецба и фильм о кандидате в президенты Астамуре Тарба,
  • 16 августа - выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Давида Дасания и фильм о кандидате в президенты Астамуре Отырба,
  • 17 августа - выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Астамура Айба и фильм о кандидате в президенты Астамуре Какалия.
  • 18 августа - выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Вадима Смыр и фильм о кандидате в президенты Алмасе Джапуа,
  • 19 августа – выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Сослана Салакая и фильм о кандидате в президенты Артуре Анквабе,
  • 20 августа - выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Дмитрия Дбара и фильм о кандидате в президенты Алхасе Квициниа,
  • 21 августа - выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Аслана Барциц и фильм о кандидате в президенты Рауле Хаджимба.

Трансляция телебесед, телефильмов и агитационных видеороликов на канале «Абаза-ТВ» будет производиться в порядке обратном тому, который определен Центризбиркомом для государственного телевидения.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 30 июля 2019 15:47

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