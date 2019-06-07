Сухум. 30 Июля 2019. Абхазия-Информ. Со 2 по 11 августа в прямом эфире Абхазского телевидения будут выступать кандидаты в президенты Абхазии, а с 12 по 21 – кандидаты в вице-президенты.

29 июля Центризбирком РА путем жеребьевки определил порядок предоставления экранного времени на государственном телевидении кандидатам в президенты и вице-президенты РА для предвыборной агитации.

В соответствии с жеребьевкой, проведенной в Центризбиркоме,