СО 2 ПО 11 АВГУСТА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ АБХАЗСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ БУДУТ ВЫСТУПАТЬ КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ
Сухум. 30 Июля 2019. Абхазия-Информ. Со 2 по 11 августа в прямом эфире Абхазского телевидения будут выступать кандидаты в президенты Абхазии, а с 12 по 21 – кандидаты в вице-президенты.
29 июля Центризбирком РА путем жеребьевки определил порядок предоставления экранного времени на государственном телевидении кандидатам в президенты и вице-президенты РА для предвыборной агитации.
В соответствии с жеребьевкой, проведенной в Центризбиркоме,
- 2 августа 2019 г. в прямом эфире АГТРК будет выступать Астамур Какалия,
- 3 августа 2019 г. – Алхас Квициниа,
- 4 августа 2019 г. – Алмас Джапуа,
- 5 августа 2019 г. – Рауль Хаджимба,
- 6 августа 2019 г. – Артур Анкваб,
- 7 августа 2019 г. – Астамур Тарба,
- 8 августа 2019 г. – Шамиль Адзынба,
- 9 августа 2019 г. – Леонид Дзапшба,
- 10 августа 2019 г. – Астамур Отырба,
- 11 августа 2019 г. – Олег Аршба.
Продолжительность прямых эфиров кандидатов в президенты – один час, кандидатов в вице-президенты – 30 минут.
В день выступления в прямом эфире Абхазского телевидения кандидата в вице-президенты будет также показан 30-минутный фильм о кандидате в президенты, с которым в паре баллотируется данный кандидат в вице-президент .
- 12 августа в прямом эфире АГТРК будет выступать кандидат в вице-президенты Рафаэль Ампар, в этот же день будет показан фильм о кандидате в президенты Шамиле Адзынба.
- 13 августа – выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Вианора Ашба и фильм о кандидате в президенты Леониде Дзапшба,
- 14 августа – выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Олега Барциц и фильм о кандидате в президенты Олеге Аршба,
- 15 августа - выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Тамаза Кецба и фильм о кандидате в президенты Астамуре Тарба,
- 16 августа - выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Давида Дасания и фильм о кандидате в президенты Астамуре Отырба,
- 17 августа - выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Астамура Айба и фильм о кандидате в президенты Астамуре Какалия.
- 18 августа - выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Вадима Смыр и фильм о кандидате в президенты Алмасе Джапуа,
- 19 августа – выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Сослана Салакая и фильм о кандидате в президенты Артуре Анквабе,
- 20 августа - выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Дмитрия Дбара и фильм о кандидате в президенты Алхасе Квициниа,
- 21 августа - выступление в прямом эфире кандидата в вице-президенты Аслана Барциц и фильм о кандидате в президенты Рауле Хаджимба.
Трансляция телебесед, телефильмов и агитационных видеороликов на канале «Абаза-ТВ» будет производиться в порядке обратном тому, который определен Центризбиркомом для государственного телевидения.
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