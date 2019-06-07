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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ: ПРОВОДИМЫЕ В ГРУЗИИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ AGILE SPIRIT 2019 НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕГИОНЕ

Новости Вторник, 30 июля 2019 12:45
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МИД АБХАЗИИ: ПРОВОДИМЫЕ В ГРУЗИИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ AGILE SPIRIT 2019 НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕГИОНЕ

 

Сухум. 30 Июля 2019. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает серьезную озабоченность в связи с проведением в Грузии многонациональных военных учений Agile Spirit 2019, которые начались 27 июля и продлятся по 9 августа.

«Данные учения негативно влияют на безопасность всех без исключения соседних стран и носят дестабилизирующий характер. В очередной раз Грузия и ее западные покровители демонстрируют открытую приверженность милитаризации, что не вписывается в предпринимаемые усилия по выработке мер доверия в регионе. Подобная деструктивная политика напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия, а также нарушает основы безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Повсеместно декларируемая Грузией готовность к деэскалации напряженности и снижению рисков военной деятельности давно требует практического подтверждения», - отмечается в Комментарии МИД РА.

Партнёрам Грузии, по мнению МИД РА, давно необходимо «признать ошибочность и возможные взрывоопасные последствия проведения таких учений, а также научиться отдавать себе отчет в том, что подобные действия подогревают реваншистские настроения грузинских «ястребов» и способны поставить под угрозу срыва попытки налаживания цивилизованного межгосударственного диалога».

Республика Абхазия намерена поставить вопрос о намеренной эскалации напряженности в повестку ближайшего раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

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