МИД АБХАЗИИ: ПРОВОДИМЫЕ В ГРУЗИИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ AGILE SPIRIT 2019 НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕГИОНЕ

Сухум. 30 Июля 2019. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает серьезную озабоченность в связи с проведением в Грузии многонациональных военных учений Agile Spirit 2019, которые начались 27 июля и продлятся по 9 августа.

«Данные учения негативно влияют на безопасность всех без исключения соседних стран и носят дестабилизирующий характер. В очередной раз Грузия и ее западные покровители демонстрируют открытую приверженность милитаризации, что не вписывается в предпринимаемые усилия по выработке мер доверия в регионе. Подобная деструктивная политика напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия, а также нарушает основы безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Повсеместно декларируемая Грузией готовность к деэскалации напряженности и снижению рисков военной деятельности давно требует практического подтверждения», - отмечается в Комментарии МИД РА.