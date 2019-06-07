 

Календарь событий

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИД РА ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА ОЧЕРЕДНУЮ ПОПЫТКУ ГРУЗИИ ИЗОЛИРОВАТЬ АБХАЗИЮ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА

Новости Вторник, 30 июля 2019 12:29
Оцените материал
(0 голосов)
МИД РА ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА ОЧЕРЕДНУЮ ПОПЫТКУ ГРУЗИИ ИЗОЛИРОВАТЬ АБХАЗИЮ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА

Сухум. 30 июля 2019. Абхазия-Информ. МИД Абхазии расценивает заявление МИД Грузии о недопустимости выполнения международных рейсов в Абхазию как очередную попытку грузинской стороны изолировать Абхазию от внешнего мира и вмешательство во внутренние дела республики.

«Совершенно очевидно, что в данном случае имеет место подмена понятий, когда межгосударственные отношения Абхазии с другими странами преподносятся международному сообществу как контроль России над «оккупированной территорией».

В контексте данного заявления важно обратить внимание не на заезженные пропагандистские клише, используемые грузинской стороной, а на то, с каким маниакальным упорством грузинские политики тянутся к решению проблем, выходящих за пределы собственных национальных территорий, при этом напрочь игнорируя сложившиеся политические реалии в регионе», - отмечается в комментарии МИД РА.

«Абхазия как суверенное независимое государство и впредь намерена активно продолжать налаживать контакты с мировым сообществом без оглядки на откровенно деструктивные шаги её недоброжелателей», - заявляет МИД РА.

Внешнеполитическое ведомство Абхазии обращаем внимание на то, что действия грузинской стороны напрямую нарушают право на свободу передвижения, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека, и призывают руководство Грузии прекратить практику целенаправленной изоляционистской политики по отношению к Республике Абхазия.

***

КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия обратили внимание на заявление МИД Грузии о том, что в Республику Абхазия «не будут выполняться международные рейсы».

МИД Абхазии расценивает данное заявление как очередную попытку грузинской стороны к международной изоляции и вмешательству во внутренние дела Республики.

Совершенно очевидно, что в данном случае имеет место подмена понятий, когда межгосударственные отношения Абхазии с другими странами преподносятся международному сообществу как контроль России над «оккупированной территорией».

В контексте данного заявления важно обратить внимание не на заезженные пропагандистские клише, используемые грузинской стороной, а на то, с каким маниакальным упорством грузинские политики тянутся к решению проблем, выходящих за пределы собственных национальных территорий, при этом напрочь игнорируя сложившиеся политические реалии в регионе.

В то же время нельзя не приветствовать готовность грузинского руководства признать сложившуюся обстановку в регионе, свидетельством чему является реакция грузинской стороны на возобновление воздушного сообщения Абхазии с внешним миром.

Абхазия как суверенное независимое государство и впредь намерена активно продолжать налаживать контакты с мировым сообществом без оглядки на откровенно деструктивные шаги её недоброжелателей.

Обращаем внимание на то, что действия грузинской стороны напрямую нарушают право на свободу передвижения, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека, и призываем руководство Грузии прекратить практику целенаправленной изоляционистской политики по отношению к Республике Абхазия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 30 июля 2019 12:31

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИД АБХАЗИИ: ПРОВОДИМЫЕ В ГРУЗИИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ AGILE SPIRIT 2019 НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕГИОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.