МИД РА ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА ОЧЕРЕДНУЮ ПОПЫТКУ ГРУЗИИ ИЗОЛИРОВАТЬ АБХАЗИЮ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА

«Совершенно очевидно, что в данном случае имеет место подмена понятий, когда межгосударственные отношения Абхазии с другими странами преподносятся международному сообществу как контроль России над «оккупированной территорией».

Сухум. 30 июля 2019. Абхазия-Информ. МИД Абхазии расценивает заявление МИД Грузии о недопустимости выполнения международных рейсов в Абхазию как очередную попытку грузинской стороны изолировать Абхазию от внешнего мира и вмешательство во внутренние дела республики.

В контексте данного заявления важно обратить внимание не на заезженные пропагандистские клише, используемые грузинской стороной, а на то, с каким маниакальным упорством грузинские политики тянутся к решению проблем, выходящих за пределы собственных национальных территорий, при этом напрочь игнорируя сложившиеся политические реалии в регионе», - отмечается в комментарии МИД РА.

«Абхазия как суверенное независимое государство и впредь намерена активно продолжать налаживать контакты с мировым сообществом без оглядки на откровенно деструктивные шаги её недоброжелателей», - заявляет МИД РА.

Внешнеполитическое ведомство Абхазии обращаем внимание на то, что действия грузинской стороны напрямую нарушают право на свободу передвижения, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека, и призывают руководство Грузии прекратить практику целенаправленной изоляционистской политики по отношению к Республике Абхазия.

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КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия обратили внимание на заявление МИД Грузии о том, что в Республику Абхазия «не будут выполняться международные рейсы».

МИД Абхазии расценивает данное заявление как очередную попытку грузинской стороны к международной изоляции и вмешательству во внутренние дела Республики.

Совершенно очевидно, что в данном случае имеет место подмена понятий, когда межгосударственные отношения Абхазии с другими странами преподносятся международному сообществу как контроль России над «оккупированной территорией».

В контексте данного заявления важно обратить внимание не на заезженные пропагандистские клише, используемые грузинской стороной, а на то, с каким маниакальным упорством грузинские политики тянутся к решению проблем, выходящих за пределы собственных национальных территорий, при этом напрочь игнорируя сложившиеся политические реалии в регионе.

В то же время нельзя не приветствовать готовность грузинского руководства признать сложившуюся обстановку в регионе, свидетельством чему является реакция грузинской стороны на возобновление воздушного сообщения Абхазии с внешним миром.

Абхазия как суверенное независимое государство и впредь намерена активно продолжать налаживать контакты с мировым сообществом без оглядки на откровенно деструктивные шаги её недоброжелателей.

Обращаем внимание на то, что действия грузинской стороны напрямую нарушают право на свободу передвижения, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека, и призываем руководство Грузии прекратить практику целенаправленной изоляционистской политики по отношению к Республике Абхазия.