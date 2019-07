ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Министр подчеркнул, что все реализуемые международными организациями на территории Республики Абхазия программы ведутся исключительно в соответствии с Мандатом данных организаций, и необходимо осознавать, что трактовка данной деятельности любыми источниками как соответствующей грузинской Стратегии вовлечения и новой программе правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему» не только является откровенной дезинформацией, но и может нанести вред дальнейшему сотрудничеству. «Любой такой провокационный выпад может привести к крайне негативным последствиям», - подчеркнул Даур Кове.



В свою очередь, представители международных организаций отметили, что работа, проводимая на территории Абхазии, абсолютно аполитична и основана на принципах нейтралитета и беспристрастности.

Стороны выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с целью повышения уровня жизни людей в Абхазии, а также была подчеркнута важность сложившихся длительных и доверительных отношений.



В настоящее время на территории Абхазии осуществляют свою деятельность девять международных неправительственных организаций и специализированных агентств ООН: "Датский совет по делам беженцев" (Danish Refugee Council), HALO TRUST - "Организация жизнеобеспечения в опасных зонах" (Hazardous Area Life-Support organization), "Движение против голода" (Action Against Hunger), ООН - Женщины (UN Women), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН - UNHCR), Программа развития ООН (ПРООН - UNDP - United Nations Development Program), Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ-UNICEF - United Nations Children’s Fund), Международный комитет Красного Креста (International Committee of the Red Cross), World Vision International (WVI).