 

Календарь событий

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новости Понедельник, 29 июля 2019 20:00
Оцените материал
(0 голосов)
ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 29 июля 2019 года. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Даур Кове встретился с представителями международных организаций, работающих в  Абхазии. 

Глава МИД Абхазии обратил внимание собравшихся на недавно появившуюся публикацию на сайте Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия. В частности, речь шла о встрече Кетеван Цихелашвили с представителями международных организаций, состоявшейся 23 июля, на которой Цихелашвили заявила, что проекты, реализуемые международными организациями на территории Абхазии, осуществляются в рамках "Стратегии в отношении оккупированных территорий: Вовлечение путем сотрудничества", утвержденной правительством Грузии в январе 2010 года, и новой инициативы правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему».  Ввиду несоответствия  действительности данной информации, в публикацию позднее были внесены определенные корректировки.

Министр подчеркнул, что все реализуемые международными организациями на территории Республики Абхазия программы ведутся исключительно в соответствии с Мандатом данных организаций, и необходимо осознавать, что трактовка данной деятельности любыми источниками как соответствующей грузинской Стратегии вовлечения и новой программе правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему» не только является откровенной дезинформацией, но и может нанести вред дальнейшему сотрудничеству. «Любой такой провокационный выпад может привести к крайне негативным последствиям»,  - подчеркнул Даур Кове.  

В свою очередь, представители международных организаций отметили, что работа, проводимая на территории Абхазии, абсолютно аполитична и основана на принципах нейтралитета и беспристрастности.  

Стороны выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с целью повышения уровня жизни людей в Абхазии, а также была подчеркнута важность сложившихся длительных и доверительных отношений. 

В настоящее время на территории Абхазии осуществляют свою деятельность девять международных неправительственных организаций и специализированных агентств ООН: "Датский совет по делам беженцев" (Danish Refugee Council), HALO TRUST - "Организация жизнеобеспечения в опасных зонах" (Hazardous Area Life-Support organization), "Движение против голода" (Action Against Hunger), ООН - Женщины (UN Women), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН - UNHCR), Программа развития ООН (ПРООН - UNDP - United Nations Development Program), Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ-UNICEF - United Nations Children’s Fund), Международный комитет Красного Креста (International Committee of the Red Cross), World Vision International (WVI). 

Прочитано 40 раз Последнее изменение Вторник, 30 июля 2019 10:37

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ АБХАЗИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА СОСТАВИЛ 11 МЛРД 689 МЛН РУБЛЕЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.