ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ АБХАЗИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА СОСТАВИЛ 11 МЛРД 689 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 29 июля 2019. Абхазия-Информ. Внешнеторговый оборот Республики Абхазия за первое полугодие 2019 года составил 11 млрд 689 млн рублей, сообщается на сайте Кабинета министров Абхазии. Этот показатель выше прошлогоднего на 11%.

По результатам внешнеэкономической деятельности импорт товаров в Республику Абхазия в первом полугодии 2019 г. составил 8 млрд 500 млн рублей. Рост импорта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 431 млн. рублей или 5%.

Экспорт товаров с территории Республики Абхазия составил 3 млрд. 189 млн. рублей, что больше показателя аналогичного периода 2018 года на 709,4 млн. рублей (29%).