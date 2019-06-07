ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ АБХАЗИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА СОСТАВИЛ 11 МЛРД 689 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 29 июля 2019. Абхазия-Информ. Внешнеторговый оборот Республики Абхазия за первое полугодие 2019 года составил 11 млрд 689 млн рублей, сообщается на сайте Кабинета министров Абхазии. Этот показатель выше прошлогоднего на 11%.
По результатам внешнеэкономической деятельности импорт товаров в Республику Абхазия в первом полугодии 2019 г. составил 8 млрд 500 млн рублей. Рост импорта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 431 млн. рублей или 5%.
Экспорт товаров с территории Республики Абхазия составил 3 млрд. 189 млн. рублей, что больше показателя аналогичного периода 2018 года на 709,4 млн. рублей (29%).
В структуре внешней торговли Абхазии по группам стран особое место занимает Российская Федерация как крупнейший экономический партнер. На её долю в первом полугодии 2019 года приходилось 56% от общего объема товарооборота РА, на Турцию – 12%, на Молдову – 3%, на Италию – 2,2%, на прочие страны – 27%.
Основными странами-импортерами в РА в первом полугодии 2019 были: Российская Федерация – 66% от общего объема импорта, Турция – 3% , Молдова – 5%, Италия – 3%, Бразилия – 2%, прочие страны – 21%.
В статистические данные Государственного таможенного комитета РА не вошли доходы от внешнеэкономической деятельности в сфере туризма и оказания туристических услуг, уточняет пресс-служба Кабмина РА.
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