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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО «ПРАВИЛА СТАНДАРТИЗАЦИИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ

Новости Вторник, 06 августа 2019 14:19
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО «ПРАВИЛА СТАНДАРТИЗАЦИИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ

 

Сухум. 6 августа 2019. Абхазия-Информ. Правительство утвердило «Правила стандартизации средств размещения туристов».

Уполномоченный орган государственного управления в области стандартизации будет осуществлять ведение единого государственного реестра объектов размещения, соответствующих стандартам.

Государственный комитет РА по стандартам, энергетическому и техническому надзору до 1 ноября 2019 г. должен разработать, согласовать с Министерством по курортам и туризму и утвердить индивидуальные требования (государственные стандарты), предъявляемые к каждому виду объектов размещения туристов, предусмотренных в Правилах стандартизации средств размещения туристов.

Госстандарт также обязан согласовать с Минфином РА государственный заказ на приобретение бланков строгой отчетности, необходимых для выдачи сертификатов соответствия стандартам.

Ранее выданные сертификаты будут действовать до конца указанной в них даты.

В Абхазии средства размещения туристов подразделяются на два типа:

  • гостиницы и аналогичные средства размещения;
  • санаторно-курортные средства размещения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 06 августа 2019 14:30

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