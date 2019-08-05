ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО «ПРАВИЛА СТАНДАРТИЗАЦИИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ

Государственный комитет РА по стандартам, энергетическому и техническому надзору до 1 ноября 2019 г. должен разработать, согласовать с Министерством по курортам и туризму и утвердить индивидуальные требования (государственные стандарты), предъявляемые к каждому виду объектов размещения туристов, предусмотренных в Правилах стандартизации средств размещения туристов.

Уполномоченный орган государственного управления в области стандартизации будет осуществлять ведение единого государственного реестра объектов размещения, соответствующих стандартам.

Госстандарт также обязан согласовать с Минфином РА государственный заказ на приобретение бланков строгой отчетности, необходимых для выдачи сертификатов соответствия стандартам.

Ранее выданные сертификаты будут действовать до конца указанной в них даты.

В Абхазии средства размещения туристов подразделяются на два типа: